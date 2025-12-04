La grip amenaça i l’atenció primària de Sabadell aguanta el pols: "Prevenció i corresponsabilitat"

Els ambulatoris de Sabadell estan notant un increment de les infeccions respiratòries recurrents d’aquesta època de l’any, però la situació es manté controlada. “Sí que hi ha un augment de contagis de grip, però s’estan atenent els pacients dins del funcionament habitual dels CAP”, explica Ivana Valdelvira, adjunta a la Direcció Assistencial de l’ICS al Vallès. “De moment no hem hagut de fer grans canvis”, celebra. Des del Parc Taulí també confirmen aquesta tendència estacional: “Com sempre, en aquesta època de l’any hi ha un increment de l’activitat per les patologies respiratòries que descompensa la població més fràgil”, alerten fonts de l’hospital. Pel que fa als perfils de pacients, no hi ha un patró clar: tant infants com persones grans s’apropen als professionals de la salut, però sense un pic específic en cap franja.
Valdelvira insisteix en les mesures bàsiques de prevenció: rentat de mans, ventilació d’espais i mascareta quan hi hagi símptomes. “Sobretot ara que començarem a reunir-nos tota la família al voltant de la taula: si no ens trobem bé hem de pensar en la població de risc”, afegeix. Així, els professionals de la salut demanen corresponsabilitat: si tenim tos, esternuts o mocs, és recomanable evitar el contacte directe amb persones vulnerables”. Igualment, recorda que “només en situacions molt greus es recomana anar a l’hospital”, per evitar la saturació dels serveis d’urgències. Ara, l’ICS demana reforçar el ritme de vacunació: “És la prevenció més important”, remarca Valdelvira. Des d’aquesta setmana, ja es poden vacunar totes les persones que ho vulguin, independentment del seu risc.