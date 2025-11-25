Tot el que has de saber sobre la vacunació contra la grip i la Covid-19

Cada hivern, la grip, la Covid-19 i altres infeccions respiratòries provoquen un augment de contagis i saturen el sistema sanitari. Aquestes malalties poden tenir conseqüències greus, sobretot per a les persones de més edat, infants de menys edat, embarassades i persones que tenen alguna condició de risc.
És per aquest motiu que el Departament de Salut duu a terme la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l’objectiu de prevenir la malaltia en les persones més vulnerables i també la seva transmissió a l’entorn, sobretot si treballen o conviuen amb grups de risc, per disminuir al màxim les seves possibles complicacions.
Per què m’he de vacunar si estic sa?
L’objectiu principal de la vacunació contra la grip i la Covid-19 és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’aquestes infeccions.
A més, reduint el contagi també contribuïm a protegir les persones de l’entorn, especialment les més vulnerables. Per això, Salut fa una crida a vacunar-se abans de l’inici del període de màxima incidència per evitar complicacions greus.
A Catalunya, la vacunació general cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. Vacunar-se és estimar-se i estimar als altres: és la mesura de salut pública més rendible, ja que augmenta la qualitat de vida de les persones i redueix l’impacte en la pressió assistencial en els diversos serveis sanitaris.
Per què vacunar-se és un acte de responsabilitat?
La iniciativa apel·la a la responsabilitat individual de vacunar-se com una manera de tenir cura de la nostra salut i de les persones de l’entorn. Les persones incloses en les recomanacions de vacunació són aquelles que tenen més risc de patir complicacions derivades de les infeccions del virus de la grip i la COVID-19 o de contagiar-les. Per aquest motiu, cada vacuna administrada compta.
De fet, la grip, de la mateixa manera que la Covid-19, pot ser una malaltia greu, ja que cada any al món moren entre 290.000 i 650.000 persones a causa de la grip. Els infants menors de 5 anys, les persones de més edat o amb condicions de risc tenen més probabilitat d'infecció i complicacions, d’hospitalització o, fins i tot, de mort.
Les vacunes són segures?
La seguretat de les dues vacunes ha estat rigorosament verificada per organismes internacionals i s’han administrat milions de dosis a escala mundial.
Els efectes secundaris més comuns són dolor al lloc de la injecció, fatiga o cansament, mal de cap, dolor muscular i/o articular, febre i calfreds. Aquestes reaccions són majoritàriament d’intensitat lleu o moderada i desapareixen a les 24-48 hores després de la vacunació.
Quina efectivitat tenen les vacunes?
Diversos factors influeixen en l’efectivitat de les vacunes, ja que és fonamental la coincidència entre els virus seleccionats per elaborar-les i els que circulen en aquella temporada. Així com l’edat i l’estat general de salut de la persona que les rep són importants, pel fet que influeixen en la resposta immunitària.
Malgrat tot, la probabilitat que una persona vacunada desenvolupi símptomes greus degut a la malaltia és menor que en una no vacunada. A més, cal tenir en compte que l’objectiu principal de la vacunació no és només evitar la infecció, sinó prevenir les complicacions que pot comportar en persones especialment vulnerables.
També és important vacunar-se cada any perquè ambdos virus pateixen mutacions i això comporta la necessitat d’adaptar les vacunes cada temporada per fer-hi front. D’altra banda, els anticossos que produeix el nostre sistema immunitari contra aquests virus disminueixen amb el pas del temps.
Si estic embarassada, em puc vacunar?
La infecció per grip i SARS-CoV-2 durant l’embaràs pot produir complicacions tant a l’embarassada com al nadó. Vacunar-se redueix el risc de contagi i també de patir les possibles complicacions, ja que proporciona protecció a l’embarassada, al nounat i al lactant durant els primers mesos de vida, mitjançant els anticossos que es transmeten a través de la placenta i, en el cas de la grip, també mitjançant l’alletament.
La vacuna pot produir la malaltia?
Les vacunes de la campanya de tardor que es fan servir actualment a Catalunya no poden causar la malaltia. No contenen virus vius, sinó que s’elaboren a partir de fragments del virus. D’aquesta manera, són capaces d’activar el sistema immunitari, però sense causar la malaltia. En el cas de la vacuna intranasal contra la grip, els virus que conté estan debilitats.
Com he de demanar cita per vacunar-me?
Per demanar dia i hora per a les vacunes, cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut. Entra a l’aplicació, clica a l’apartat de “Cites”, després a “Cites i consultes d'atenció primària” i, finalment, tria l’opció “Vacunació”.
Si no tens l’aplicació de La Meva Salut, no passa res. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé directament al teu centre d’atenció primària (CAP).
Puc vacunar-me sense cita prèvia?
Com a novetat, fins al 5 de desembre, els centres d’atenció primària oferiran horari de vacunació sense cita prèvia per a les persones que no hagin pogut demanar hora. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30. A més, diferents CAP ofereixen vacunació sense cita els dissabtes de 9.30 a 12.30. Si no estàs segur si el teu CAP ofereix aquest servei, pots consultar-ho al 061.
Amb aquesta mesura, si no es pot demanar cita pels mitjans habituals, es pretén facilitar la vacunació i fer-la més accessible a tothom que es vulgui vacunar.
I recorda: Vacunar-se contra la grip i la Covid és estimar. A un mateix, als teus i al que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP, i gaudeix de tot allò que estimes sense posar a ningú en risc.