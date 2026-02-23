Cuidar la teva boca avui per viure millor demà

La salut bucodental és un factor clau en el benestar i la qualitat de vida, més enllà de l’estètica. A Sabadell, la Clínica Dental Arquimbau aposta per una odontologia basada en el criteri mèdic, la planificació i una visió de la salut a llarg termini.
Tot i formar part del sistema general de salut, la boca sovint queda en un segon pla fins que apareix el dolor. Problemes com la pèrdua de peces dentals o el deteriorament de la funció masticatòria poden afectar l’alimentació, la parla i el benestar general, situacions que en molts casos es podrien evitar amb un diagnòstic precoç i un seguiment adequat.
“Un implant ben fet no hauria de tenir data de caducitat”
“El problema no és l’implant en si, sinó com es col·loca i com es planifica”, assegura la doctora Arquimbau, directora mèdica del centre. Segons explica, un implant ha de formar part d’un estudi global de la boca, tenint en compte l’estat de l’os, la mossegada i els hàbits del pacient. Per això, molts casos requereixen una planificació detallada i la intervenció de professionals especialitzats, especialment quan hi ha dèficit ossi.
Des del centre remarquen que molts fracassos en implantologia estan relacionats amb solucions ràpides o amb una planificació insuficient. L’objectiu no és només substituir una peça dental, sinó garantir una solució estable, funcional i duradora en el temps.
“No totes les boques necessiten el mateix tractament”
Aquesta idea resumeix la filosofia del centre. Cada pacient és valorat de manera individual, sense aplicar solucions estàndard ni tractaments tancats. Aquesta visió global s’aplica tant a la implantologia, com a les pròtesis dentals, l’odontologia conservadora —orientada a preservar les dents naturals sempre que és possible— i l’ortodòncia, que s’aborda des d’una perspectiva funcional i mèdica, adaptada a les necessitats de cada pacient.
La Clínica Dental Arquimbau, situada a l’avinguda de Barberà, 85, de Sabadell (08203), es consolida com una opció de confiança per a aquelles persones que busquen una odontologia honesta, mèdicament responsable i orientada a millorar la qualitat de vida avui i demà. Aquesta manera de treballar, basada en l’escolta i el rigor professional, permet establir relacions de confiança amb els pacients i prendre decisions pensades a llarg termini.
Cuidem la teva boca, canviem la teva vida.