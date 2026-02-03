Dos joves catalans creen una startup per solucionar la falta de conductors a Catalunya

El sector del transport de mercaderies necessita més treballadors, sobretot conductors de tràiler i de camió rígid. Segons un estudi recent de Transcalit–Sertralit, el 58% dels camioners té més de 51 anys i només el 15% són dones. Això és preocupant, perquè vol dir que cada any s’accentuarà més la falta de professionals en un dels sectors més importants per a l’economia catalana. De fet, pel que fa a la mobilitat de mercaderies, el transport per carretera segueix dominant per sobre del ferroviari, el marítim i l’aeri.
Per citar un exemple que ens és molt proper, a la nostra zona tenim el CIM Vallès, el primer centre de distribució del país, que va posar les bases del model logístic català. És una central de referència per al sector, on s’hi gestionen aproximadament 13,1 milions de tones de mercaderies cada any. El CIM dona feina a més de 3.000 treballadors i en podria ocupar encara molts més, si es trobessin professionals especialitzats.
Una jove startup que connecta a empreses de transport amb conductors i personal logístic
Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu d’ajudar les empreses de transport amb dificultat de trobar bon personal, Olga Perxés i Nizar Gaabour van fundar Easiploy l’any 2024. És una empresa especialitzada a buscar i seleccionar conductors, administratius de tràfic i personal de magatzem.
Perxés, CEO de la startup, explica que “trobar conductors no és tan difícil com sembla. El que cal és dedicar-hi molt de temps, explicar bé cada vacant, escoltar-los i no tenir por de dir que no quan es detecten males actituds. Moltes empreses, davant la falta de personal, acaben contractant persones que no encaixen al 100% o que mostren poca professionalitat, i això és un greu error”.
Com funciona Easiploy?
És molt senzill: les empreses interessades han de sol·licitar una reunió a través del seu web i explicar-los quins perfils necessiten. Després de la reunió, Easiploy fa el treball de camp: busca candidats de la zona, entrevista els interessats i selecciona els que millor encaixen. En pocs dies, l’empresa rep els currículums dels candidats que han passat el filtre i decideix si fer-los una entrevista final. És un servei personalitzat i fet a mida segons els requeriments explicats a la reunió inicial.
Tots els perfils que es presenten tenen DNI o NIE, carnets en regla, experiència treballant a Espanya i viuen a prop de la base. En la majoria de casos, presenten els primers candidats molt ràpid, en una setmana o menys. Easiploy treballa a èxit: ni la reunió, ni la recerca de candidats té cap cost, no s’ha d’avançar res. Només es paga si l’empresa troba el candidat adequat i el contracta, amb tres mesos de garantia de substitució.
Trobar bons conductors és una feina a jornada completa
Encara que des de fora sembli senzill, coordinar les necessitats de les empreses amb les expectatives dels conductors és una tasca molt complexa. L’equip d’Easiploy coincideix que trobar bons candidats, especialment conductors, requereix dedicació, paciència, coneixement i, sobretot, temps, un recurs que moltes vegades les empreses no tenen.
Al final, no és que no hi hagi personal, el que costa és trobar-lo i fer que encaixi bé amb l’empresa. Aconseguir la persona adequada porta temps. I quan les empreses no disposen d’aquest temps, comptar amb un servei especialitzat pot evitar rotació, incidències i el desgast de “provar sort” una vegada i una altra.
Si creieu que us pot interessar i teniu curiositat de saber-ne una mica més, no dubteu a concertar una reunió online amb ells en el següent enllaç: https://easiploy.com/empreses/#agenda-reunio