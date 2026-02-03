La desprotecció dels pisos, en pausa: com afecta el parc de Badia?

El Parlament va aprovar a finals del 2025 la nova llei de l'habitatge. Una de les voluntats clares de la normativa és potenciar els immobles de protecció oficial (HPO), en una mesura que ha de servir per millorar l'accés a un immoble. El plantejament, però, té una derivada que afecta directament la realitat de Badia del Vallès, un dels municipis més singulars en matèria d'habitatge a Catalunya. La localitat es va desenvolupar fa cinquanta anys amb el naixement d'un parc d'habitatges que estava protegit. La liberalització d'aquests pisos s'observa des del Govern local com un moment clau per a un impuls lligat al procés de retirada de l'amiant de diferents edificis. La llei, però, estableix que aquells municipis en zona tensionada -situació que afecta la corona metropolitana, on s'integra Badia- hauran d'allargar la protecció dels edificis que encara estiguin subjectes a aquesta circumstància. És a dir, frena l'entrada d'aquests habitatges al mercat lliure.
A Badia, la primera desprotecció, l'any 2023, va 'treure' d'aquest sac més de 4.000 pisos, que van passar a operar com la majoria d'immobles de la rodalia vallesana. Els propietaris els podien llogar o vendre per sobre del preu màxim que fixa la protecció. El procés havia de viure una segona fase aquest 2026. En concret, el 6 de febrer, repetint la fórmula en més de 1.200 habitatges que encara es troben sota el règim de fa cinquanta anys. El pas no s'assolirà i ara queda en pausa. En clau local, afecta alguns pisos d'avingudes com les d'Illes Balears, Costa Blava o Mediterrani. Amb tot, els immobles protegits es poden vendre, però amb un topall com fins ara.
L'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, ha volgut compartir un missatge de tranquil·litat amb la ciutadania, després que hagin aflorat els dubtes sobre les implicacions de la llei i l'impacte en la butxaca dels propietaris. El batlle especifica que és una "mesura temporal", pendent de l'evolució del propi mercat al conjunt de Catalunya. Des del consistori, ja havien traslladat durant el 2024 la seva "inquietud" a la Generalitat, que al capdavall és qui determina com s'haurà d'actuar. La decisió, admet Martínez Valencia, és “dura”, però la llei afecta tota Catalunya i és, considera, "necessària" davant les circumstàncies actuals marcades per una oferta escassa i preus elevats.
De moment, l'Ajuntament ha formalitzat un comitè d'experts per valorar la qüestió i fer-ne seguiment. En cas de liberalitzar els blocs pendents, això suposaria de facto que els immobles es podrien llogar i vendre per un preu superior al fixat pel topall. Ara, l'escenari ha canviat i la incertesa sobrevola. Mentrestant, l'executiu apunta a un creixement a l'oest, que haurà de tenir una nova residència per a estudiants que faran augmentar la població badienca. Juntament amb Sant Cugat -marcat per algunes particularitats per la gestió del padró-, Badia és l'únic municipi vallesà que va perdre habitants l'any passat.