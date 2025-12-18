Badia vol transformar el Mercat Municipal, amb nova àrea de degustació i més oferta d'oci

El Mercat Municipal és un dels grans pols d'activitat de Badia. No només per als residents del municipi, sinó també per a veïns de la rodalia que es veuen atrets per l'oferta i les facilitats per accedir a l'espai. Ara, l'històric equipament espera una transformació per convertir-se en un lloc més modern, amb noves parades i àrees d'oci, per exemple, incloent-hi la zona de degustació. La intervenció, valorada en més d'1,4 milions d'euros, serà finançada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu, segons va explicar l'alcalde, Josep Martínez Valencia, és impulsar un nou model, que s'obri a la ciutat i a l'entorn i actualitzi la seva oferta de serveis "per potenciar el posicionament de mercat de referència de la comarca”. Des del Govern local han convidat els paradistes a participar en un grup motor per poder aportar la seva veu de cara a la preparació de les noves concessions, que s'hauran de fer un cop s'extingeixin les actuals, l'octubre de 2027.
Els treballadors actuals, reunits aquesta setmana per conèixer les intencions de l'executiu municipal, es mantenen a l'espera de conèixer nous detalls i que el projecte comenci a prendre forma. "De moment, tenim poca informació. S'ha parlat d'un mapa pilot per agafar idees i la reunió va anar bé, però és una tasca que haurem de fer durant el 2026 i que no s'executarà fins al 2027. Estem a l'expectativa, tot i que sembla interessant la voluntat de posar-nos al dia i equiparar-nos al que són ja altres mercats municipals de l'entorn", diu Elisabet Cabrera, una de les paradistes. El canvi de concessió, malgrat que la instal·lació continuarà sent de gestió municipal, obre un nou escenari incert per a molts establiments vigents. Per als més veterans, que superen els seixanta anys, el replantejament de l'equipament desperta encara més dubtes sobre el futur.
"Hi ha rebombori entre el personal, perquè amb la nova concessió haurem de gratar-nos la butxaca, més enllà de la inversió prevista per part de l'administració. Cal arreglar moltes coses perquè és un mercat vell i té deficiències. En algunes zones entra aigua, els lavabos no estan a planta i amb el pressupost existent, no sé si n'hi haurà prou per fer-ho tot", avisa Elena Moreno. Per a una part dels negocis, la sensació era fins ara que hi hauria una continuïtat en forma de pròrroga, sense una transformació que, pronostica, provocarà baixes. "El que tens actualment pot valdre o no. Hi haurà paradistes que no continuaran. Però és una oportunitat per l'entrada de nous negocis", sosté.
Tot plegat, arribarà a més en un moment en què l'oferta de supermercats creixerà, amb l'arribada d'un Bonpreu Esclat i un Lidl en la nova zona d'activitat a l'oest i un Consum que substituirà el Mercadona, a l'avinguda de la Costa Brava. "Està clar que al mercat vivim de la gent de fora. Veïns de Sant Quirze, Cerdanyola... Perquè els badiencs compren majoritàriament en grans superfícies", diu Moreno. A l'horitzó ja emergeix un canvi de paradigma.
Martínez Valencia va explicar en la trobada que les obres, que haurien de començar a finals de 2027, preveuen nombroses millores de l'edifici, estructurals, de l'equipament, d'organització de l'espai i de l'oferta de serveis, amb un espai gastronòmic que oferirà una experiència no només de compra de productes sinó d'oci i restauració. Per obrir-lo a la ciutadania i a la comarca, també va detallar que es preveu ampliar l'accés a la plaça Major per fer-ho totalment accessible amb les quatre portes. Està previst que aquestes tasques es puguin dur a terme sense interrompre l'activitat comercial. A l'expectativa de com es farà, les cèntriques instal·lacions volen continuar sent el cor que faci bategar Badia des d'un punt de vista comercial.