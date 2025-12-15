Badia tanca la commemoració dels 50 anys: "Cap ciutat pot explicar els seus orígens com nosaltres"

Si hi ha un municipi vallesà que ha viscut un any especial és, sense cap mena de dubte, Badia. La commemoració dels 50 anys de vida als carrers de la localitat ha servit per reforçar el sentiment de pertinença dels veïns, una societat marcada per molts estereotips. La setmana passada, la plaça Major va acollir l'acte de cloenda, amb la inauguració del mural fotogràfic, actuacions artístiques, tallers per a infants i un photocall perquè tothom es pogués endur una fotografia de record a casa. "Va ser la festa final després d'un any frenètic. Amb moltes anècdotes i records. Posem punt final amb una jornada que ha tingut un caràcter intergeneracional. Activitats dels més grans als més joves. Amb la cultura i l'educació al capdavant", destaca l'alcalde, Josep Martínez Valencia.
En aquest sentit, l'objectiu de l'extensa programació ha estat implicar tothom i aprofitar la joventut de la localitat per deixar un segell que perduri en les noves generacions. "Hem explicat en primera persona, una cosa que ningú pot fer, com s'ha construït la ciutat. Amb la gent que va arribar fa mig segle i la gent més jove". Com no podia ser de cap altra manera, a partir d'un esperit reivindicatiu que va tornar a quedar palès dijous a la tarda en el cèntric emplaçament. "Ningú ens regala res", proclamen orgullosos els badiencs. Acostumats a lluitar sempre per progressar, fent bandera d'uns valors democràtics que avui alguns discursos posen en risc.
Un dels símbols que deixa la celebració d'aquests dotze mesos serà el mural ple d'històries humanes. Rostres actuals i també persones que ja no hi són, que han contribuït a fer créixer i avançar la ciutat. "El mural és un homenatge a qui omple els carrers de Badia. Quedarà allà per sempre", diu Martínez Valencia. A més, té un balconet on la gent pot descansar i mirar per trobar-se en una de les moltes imatges penjades. "Va agradar molt. I es va presentar amb tot un seguit de propostes amb ADN Badia", sumant la presència d'artistes que van portar la música i espectacle visual a la cita. Tampoc hi van faltar desenes de famílies, així com els exalcaldes Eva Menor i Antonio Cruz, primer batlle del municipi; i autoritats de l'entorn vallesà com l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés.
Revisant el 2025, Badia podrà dir que ha sortit als carrers en massa. Un dels dies més recordats serà la revetlla de Sant Joan, quan van rebre els Reis d'Espanya en una visita multitudinària i plena de moments curiosos. Però n'hi ha hagut més que ja han quedat gravats en la retina. "Podem treure pit i defensar l'orgull de ser de Badia. Una ciutat molt estigmatitzada, amb una imatge molt negativa que no es correspon amb la realitat", tanca l'alcalde. Després d'omplir l'agenda dels darrers dotze mesos, no hi ha treva. El 2026 es visualitza com l'any clau en la retirada de l'amiant, el projecte de desamiantatge més gran d'Europa. Haurà de començar aviat, un cop finalitzada la tria de les empreses que opten a protagonitzar l'ambiciosa actuació. "Ara, a pels cinquanta-u", ressona als despatxos de la plaça Major.