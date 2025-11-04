Dispositiu contra el frau elèctric a Badia

La unitat de seguretat ciutadana i la nova unitat de paisà de la Policia Local, conjuntament amb dos indicatius dels Mossos d'Esquadra, han dut a terme aquest dimarts al matí una operació coordinada contra les connexions fraudulentes de llum a Badia. Concretament, s'ha actuat a una dotzena de pisos de l'avinguda de la Mediterrània -set al número 6 i cin més al número 8.\r\n\r\nEl servei ha finalitzat les tasques de desconnexió a la xarxa elèctrica sense cap incidència, tallant el subministrament en aquells immobles on s'ha detectat el frau elèctric. El consistori destaca que aquesta operació forma part de les actuacions que la Policia Local està duent a terme a Badia per millorar la seguretat, el civisme i la convivència.\r\n