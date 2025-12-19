El CE Sabadell, a tancar l'any de la millor manera davant del líder del grup

El 2025 s’acaba pel que fa al futbol en totes les categories. La Nova Creu Alta abaixa la persiana amb un nou duel de gran nivell entre dos dels millors equips de la Primera Federació, com a mínim fins a la data. El Centre d’Esports, que ocupa la tercera posició, rep l’Atlético Madrileño, líder intractable del grup, aquest dissabte a partir de les 21 h. “No m’agrada etiquetar els partits per importància perquè tots tenen la mateixa. El de la setmana passada i l’anterior, i ara o el que vindrà després de Nadal. L’estabilitat que sempre parlem també és això. Sortirem a competir i guanyar contra un equipàs”, diu Ferran Costa.
El tècnic tindrà un gran hàndicap amb la baixa, per primer cop aquesta temporada, d’Albert ‘Urri’ que davant del Real Murcia va veure la cinquena groga i es perdrà el duel. “Hem decidit que jugarem amb deu”, ironitza Costa. “És un jugador molt important per nosaltres, però de la mateixa manera que no m’agraden les excuses, tampoc les individualitats. Som un equip sempre actuem des de la col·lectivitat. Qui jugui ho farà molt bé”, assegura. Tampoc estaran disponibles Kaiser i Rodrigo Escudero, que s’uneixen a Jan Molina. “Lògicament, prefereixo que tothom estigui disponible, però confio tant en els que jugaran que entenc que l’equip està preparat per sobreposar-se a qualsevol dificultat”, afirma.
Després de dues victòries consecutives a casa contra Sevilla Atlético i Ibiza, els arlequinats buscaran consolidar la bona tendència com a locals, on encara no han encaixat en vuit jornades. “Juguem a casa, l’equip ha fet molt bons partits aquí i volem continuar demostrant que ens sentim molt forts. La gent ens donarà el seu escalf i tots junts ho donarem tot per sumar els punts”, apunta Costa. Quatre victòries en els últims cinc partits són un gran pretext a les portes de tancar l'any.
Al davant estarà un Atlético Madrileño que té quatre punts de marge respecte a Europa i Sabadell i ja sap que entrarà al 2026 com a líder independentment del que passi dissabte. Com tots els filials, tenen jugadors de gran qualitat individual, però també són molt competitius i versàtils. “Són molt estables i tenen qualitat per resoldre qualsevol partit. Han mantingut el bloc de l’any passat i demostren cada setmana la seva regularitat. No és casualitat que estiguin on estan”, analitza el tècnic. El conjunt entrenat per Fernando Torres ha guanyat sis dels últims vuit partits i és el millor visitant, amb quinze punts, els mateixos que el Sabadell. A la plantilla està l'exarlequinat Javi Morcillo, un dels homes clau en l'ascens a Múrcia del juny passat.
A la pretemporada, ambdós equips es van veure les cares en el mateix escenari de dissabte amb resultat final de 0-0. Per trobar l'últim precedent en partit oficial cal anar fins al play-off exprés del 2020, en què el conjunt arlequinat va eliminar en els penals el filial matalasser després de l'1-1 en el temps reglamentari al Nuevo Mirador d'Algesires. En lliga regular, Centre d'Esports i Atlético no s'enfronten des del 1990 amb triomf sabadellenc per 2-0. En total, són catorze antecedents amb set victòries del Sabadell, cinc empats i dos triomfs madrilenys. Un duel de nivell i una nova oportunitat de donar un cop sobre la taula i ajustar la part alta de la taula.