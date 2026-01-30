Eneko Aguilar, nou jugador del CE Sabadell

A l'espera de possibles oportunitats de mercat en els últims dies de la finestra, el Centre d'Esports ja té els deures pràcticament enllestits. Els arlequinats han anunciat l'arribada d'Eneko Aguilar, que ha rescindit amb la SD Ponferradina després de disputar setze partits, amb onze titularitats i gairebé un miler de minuts, a l'altre grup de Primera Federació en la primera meitat de competició.
El polivalent futbolista navarrès ha participat en més d'un centenar de partits a la categoria en les últimes quatre temporades. Aguilar es va formar al CD Pamplona, a la seva terra, però va fer el salt al futbol sènior amb el Lleida Esportiu, la 19-20. Amb el conjunt lleidatà va disputar una trentena de duels a Segona B, inclosos els noranta minuts de la golejada dels arlequinats a la Nova Creu Alta (4-0) d'aquella temporada que va finalitzar amb l'ascens en el play-off de Marbella. Va tornar a la seva terra, a l'Osasuna Promesas amb qui va ser peça important de l'ascens a Primera Federació, i també les dues temporades següents a la categoria de bronze amb més de cent enfrontaments i quinze gols entre 2021 i 2024.
El de Berriozar va ser titular el dia de la destitució de Gabri Garcia com a entrenador del CE Sabadell en el triomf navarrès per 2-0 i també a la segona volta, en l'última jornada de lliga, en el duel que va finalitzar amb empat a 2. Fins i tot sap què és marcar a la Nova Creu Alta. Ho va aconseguir la temporada següent en el triomf agònic dels arlequinats per 2-1 amb un gol de Manel Martínez sobre la botzina. També va disputar els noranta minuts en la derrota de l'equip d'Óscar Cano en la segona meitat de competició (2-0).
L'última temporada, va disputar una trentena de partits amb el Bilbao Athletic, que va acabar la lliga a prop de la zona de play-off, setè. Aquest estiu va signar amb la Ponferradina i, malgrat que va començar de titular, una lesió que el va tenir fora un mes el va relegar a un segon pla amb suplències habituals i algunes titularitats molt més esporàdiques. Destaca pel seu desplegament físic i la capacitat d'adaptació a diferents zones del camp. Juga principalment al mig del camp i a la banda esquerra, tant de lateral com de carriler o extrem, fins i tot pot actuar com a central extern en una línia de tres. Un perfil amb experiència a la categoria i que reforça el conjunt de Ferran Costa fins a final de temporada, amb una més opcional.