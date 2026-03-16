Enderrocaran part de l'edifici que es va esfondrar al Centre de Sabadell

L'esfondrament de la façana d'un edifici del carrer de la Rosa diumenge passat va deixar una persona ferida, que va ser traslladada a l'Hospital Taulí amb contusions a diverses parts del cos i amb una possible fractura de maluc, segons informava Joan Gallart, cap d’intervenció de guàrdia dels Bombers de la Generalitat. El succés va passar a mitja tarda i diversos comerços van quedar afectats. Tot i això, l'estructura dels immobles adjacents no va tenir afectacions, sinó que tan sols van quedar afectades les entrades als comerços i habitatges. Ara, caldrà enderrocar l'edifici que va caure.
Des de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que la zona podrà quedar restablerta una vegada els propietaris de l'edifici hagin enderrocat l'edifici. "L'edifici té dos cossos. S'ha d'enderrocar el del tros de la façana que va caure. L'altre caldrà veure què se'n fa en funció de l'estat en què es trobi, que es podra determinar en els pròxims dies", asseguren fonts municipals. De moment, des del consistori no tenen més informació al respecte i estaran pendents de l'evolució de l'edifici per prevenir qualsevol possible succés. Aquest dilluns al matí, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'ha reunit amb l'Àrea d'Urbanisme per definir l'estat de la façana, tot i que va assegurar que no els constaven avisos previs.
El cap dels Bombers explicava que la façana afectada és "una paret de tàpia, un material que quan hi entra aigua s'expandeix i perd la seva cohesió", deia. Per aquest motiu, tot i que no han donat cap versió oficial des del cos de rescat, les pluges intenses dels darrers dies podria ser una causa força possible: "Quan aquest material perd la cohesió interna, perd la capacitat d'aguantar allò que té a sobre (planta baixa i un primer pis) i ara mateix no està sostingut com hauria d'estar", agregava. Durant les pròximes hores, no es podrà accedir a l'edifici afectat ni a la resta dels immobles pròxims, per seguretat. "S'ha de patir pel conjunt de l'estructura i haurem d'estar pendents que no n'hi hagi una segona", exposa Gallart. Així, segons apunta el cap d'efectius del cos, les fortes pluges seria la principal causa de la caiguda de la façana.