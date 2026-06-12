Una casa de Sabadell obre les seves portes aquest cap de setmana perquè tots els objectes que hi ha al seu interior estan a la venda. Vaixelles, mobiliari, decoració, complements... des de 0,25 cèntims fins, en aquest cas, més de 800 euros per un carro de cavall antic. Els propietaris de l'immoble aconsegueixen, així, buidar-lo sense esforç, alhora que obtenen un retorn econòmic i els objectes tenen una segona oportunitat.
En aquest cas, l'adreça és de la casa és el carrer de Covadonga, 79. L'horari d'obertura aquest divendres 12 i dissabte 13 de juny de 10 a 20 h, mentre que diumenge, 14 de juny, estarà oberta de 10 a 15 h. Tothom que vulgui pot anar-hi gratuïtament i sense inscripció.
L'esdeveniment està organitzat per Pompina Home Reborn, empresa de Sant Cugat que es dedica a aquest tipus de mercats, coneguts com a home markets en anglès. És el primer que fan a Sabadell, explica la seva propietària, Maria Andrés Aguilera, que apunta que "intentem no llençar res i que la gent aprofiti el que hi ha a preus assequibles".