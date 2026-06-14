La Festa de la Convivència, "el camí cap al benestar dels infants"

L'Escola Concòrdia ha celebrat aquest diumenge una nova edició de la seva tradicional Festa de la Convivència (organitzada cada any de forma conjunta entre el centre educatiu i l'AFA), aplegant aquest any centenars de famílies en un dia festiu marcat per l'esport, els tallers i, sobretot, el sentiment de comunitat.
La celebració ha començat amb la cursa de la convivència, un dels clàssics del calendari escolar, que en aquesta edició ha atret gairebé 400 persones inscrites. On tots els que han participat portaven la mateixa samarreta. "Tothom participa en un concurs i després triem el dibuix i l'eslògan. Això s'estampa a la samarreta i aquell dia tots anem amb vestits igual", explica la directora de l'escola, Sara Grande. Per fer possible la cursa, s'ha tallat al trànsit el carrer Adriana. Els infants han corregut en diferents categories i distàncies adaptades a les seves edats.
Un cop finalitzades les curses, la jornada ha continuat amb diversos tallers impulsats per les mateixes famílies i oberts a tota la comunitat educativa. L'objectiu, segons Grande, és "reforçar els vincles entre escola i famílies i crear espais compartits més enllà de l'activitat acadèmica".
La festa ha tingut aquest any un significat especial. El centre arriba al final d'un curs especialment intens, tant per les dificultats que han marcat el panorama educatiu com pels diversos episodis de vandalisme que ha patit l'escola durant els últims mesos.
Malgrat aquest context, des de la direcció reivindiquen la força de la comunitat educativa. “Som comunitat, és un espai de convivència, de confiança i de proximitat, i tots caminem cap al mateix costat”, assenyala Grande. Precisament per això, considera que la festa pren enguany una dimensió encara més rellevant. "No crec que hi hagi millor resposta que una Festa de la Convivència", afirma la directora en referència als actes vandàlics.
En aquest sentit, Grande defensa que jornades com la d'aquest diumenge serveixen per reforçar allò que defineix el projecte educatiu de l'Escola Concòrdia: "Estem aquí, som comunitat i caminem tots de la mà cap al mateix objectiu, que és el benestar dels infants".
FOTOS DE DAVID CHAO: