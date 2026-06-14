Joan Carles Mingueza: "Qualsevol comparació amb la Isabel és perdre"

Joan Carles Mingueza va assumir dijous de la setmana passada l'alcaldia de Santa Perpètua de Mogoda en un ple multitudinari. Agafa el relleu d'Isabel Garcia Ripoll, un dels rostres més reconeguts de la política vallesana del segle XXI.
Com han sigut els primers dies al càrrec?
Assumir l'alcaldia de la teva localitat comporta una intensitat màxima, emocional i laboralment. Malauradament, a això cal afegir l'incendi a l'Honda, ni 24 hores després de la presa de possessió.
Hi ha novetats?
Des del principi vam parlar amb l'empresa, a qui hem felicitat perquè el protocol d'evacuació i seguretat va funcionar perfectament. Tots els treballadors van sortir sense problema. Ara, caldrà esperar una mica per fer valoracions i conèixer l'abast de l'afectació.
Ha estat un traspàs amable, però agafa el relleu d'una figura molt consolidada i amb una manera de fer molt marcada.
Caure en el parany de comparar-se amb la Isabel és perdre. És una figura molt rellevant, amb un gran pes entre les entitats. El traspàs s'ha fet en ple procés de pla d'acció municipal, amb 320 accions. Està donant bons resultats i continuarem treballant fins que s'esgoti aquest mandat.
"Molta gent diu: sereu continuistes. És clar, perquè ha anat bé!"
Per a aquells que el coneguin menys, qui diria que és Joan Carles Mingueza, més enllà del pare de l'Òscar i l'Ari, com molts mitjans s'han afanyat a titular?
Al poble conec molta gent perquè he estat lligat a entitats esportives. Des del 2005 treballo com a representant d'una empresa belga de maquinària de formació i des del 2011 tinc la meva pròpia companyia. Soc autònom. Fa anys vaig incorporar-me a la política, per col·laborar amb el grup municipal de Santa Perpètua En Comú (SPEC). Des del novembre passat, exercint el càrrec de regidor d'Esports. Soc una persona honesta i treballadora. Ho faig tot amb molta intensitat i molta devoció. Pot sortir bé o no, però tinc el compromís que, el que faig, és amb la màxima intensitat. La gent del poble ja em coneix. Soc el Mingueza del pàdel, el que va a córrer... Algú a qui et trobes i vas a fer el cafè o la cervesa. Crec que soc proper.
Des de l'oposició apunten que té una curta trajectòria en el govern local. Què els respon?
Tenim una base de treball dins l'equip de govern molt consolidada. Soc una de les persones que s'ha incorporat més tard, però volíem donar un punt de novetat. Hi ha molta gent que em coneix, però volíem fer un gir. Tenir una cara nova dins de la política. Igualment, volem donar continuïtat al que s'ha fet. La Isabel ha estat la més votada en totes les eleccions i volem continuar amb aquest procés. Donar a la ciutadania allò que necessita. Molta gent diu: sereu continuistes. És clar, perquè ha anat bé!
Quina és la gran prioritat del que resta de mandat?
Estem treballant molt el pla de barris, que hem pogut aconseguir una subvenció atorgada a molt pocs pobles. Permetrà a molts veïns fer modificacions estructurals als edificis amb un cost mínim. Per exemple, posar ascensors o habilitar estructures climàticament sostenibles. Dins de les 320 accions, estem fent un pla de xoc per als equipaments esportius. També començarem a fer un edifici nou per augmentar la capacitat de les activitats esportives.
"Tenim les millors dades al Vallès en matèria de reciclatge"
Un els cavalls de batalla ha estat el canvi en el model de recollida de residus. És una de les grans preocupacions?
Hem fet un esforç molt gran. No és una decisió de l'Ajuntament, sinó una normativa europea. El missatge és que qui contamina, paga. Des d'aquí hem buscat la fórmula més justa per a l'usuari. Qui menys contamina és qui menys paga. Tenim una taxa fixa i una altra determinada per les tones de residus que recicles. Hem passat del 40 al 80% de reciclatge. Tenim les millors dades al Vallès en matèria de reciclatge. És cert que hem trobat problemes, però els hem afrontat. Un era una aplicació que fallava. Amb la nova, estarà tot corregit. Les dades de recollida i reciclatge són formidables. És el sistema que menys perjudica els veïns de Santa Perpètua.
L'anterior alcaldessa situava la mobilitat com un gran repte. Ha tingut temps per posar a l'agenda alguna trobada amb organismes pertinents?
La situació de l'R3 ens preocupa molt, al seu pas pel barri de la Florida. La proposta del Ministeri és desdoblar les vies. Això vol dir haver de fer expropiacions i molts problemes. Creiem que no és la millor opció. Anem a una amb els veïns. Tenim tres propostes diferents. Una és un bypass per fora de la ciutat que enllaci amb l'R8 a l'estació de Riera de Caldes i empalmar amb Montcada, una altra vegada amb l'R3. Hem tingut reunions amb Adif i les darreres trobades han sigut positives. S'han compromès a solucionar els problemes que els impliquen. I hem contactat amb el delegat del Govern per abordar-ho. El bypass de l'R3 és una prioritat. Totes les reunions amb els veïns afectats estan sent positives, perquè veuen que anem en la mateixa direcció.
Can Filuà és suficient per frenar la pujada de preus de l'habitatge?
El preu de l'habitatge ens preocupa molt. S'ha disparat arreu. També en el lloguer. A banda dels 160 habitatges de lloguer de baix preu a Can Filuà, volem contactar amb l'Incasòl per aprofitar uns altres terrenys a la zona per fer immobles per a famílies monoparentals.
Sent que es juga la continuïtat a l'alcaldia en pocs mesos?
Ara hem de treballar. Tenim un any de feina, però no perquè vinguin eleccions. Tenim un pla d'acció municipal que cal continuar executant. Hem d'aconseguir que, quan arribin les pròximes eleccions, la gent vegi que l'equip de govern treballa per a Santa Perpètua. Si la meva figura ajuda, perfecte. Però la gent ha de veure que l'equip treballa i treballarà per a Santa Perpètua.