L'incendi a l'Honda va cremar 11.000 motocicletes preparades per entregar

Els treballadors de la planta de Montesa Honda no podran treballar presencialment a les instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda. Divendres un incendi va calcinar totalment la nau de magatzem, de 20.000 metres quadrats, i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. L'empresa ha comunicat que el recinte està totalment tancat, com a mínim, fins aquest dilluns. Sí que es permetrà a alguns empleats que puguin teletreballar accedir-hi per recollir material, com ara ordinadors.
La feina en aquest sector de la planta és totalment impossible, però en altres espais, com ara oficines, s'ha donat permís per accedir aquest cap de setmana a recollir el material que sigui necessari per fer compatible el teletreball. L'incendi ha estat un impacte dur. Dissabte, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va dir que el Govern català estarà "al costat" de la multinacional "per restablir-se i reactivar l'activitat econòmica".
L'empresa ha celebrat que no hi hagi hagut danys personals, i ha informat que ara valoraran tots els danys materials amb "la intenció de tirar endavant". L'empresa ha destacat, també, que els plans d'emergència van funcionar per desallotjar tothom a temps. A l'empresa afectada hi treballaven unes 90 persones, 30 de les quals eren al lloc de treball en el moment de l'incendi. En total, l'empresa dona feina a uns 400 empleats en el conjunt de la planta.