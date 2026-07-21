Santa Perpètua farà la competència a Sabadell a ritme de "Rikiti"

Les Festes Majors de la comarca han quedat momentàniament aparcades, en espera que les temperatures baixin una mica, en un període en què bona part de la ciutadania marxa de vacances. L'activitat es reprendrà coincidint amb el tancament del mes d'agost, amb celebracions a Ripollet, Palau-solità i Sant Llorenç. Però serà la setmana següent quan s'acumularan més cites en l'agenda vallesana, amb festa grossa a Sentmenat, Sant Quirze, Sabadell i Santa Perpètua. Aquest darrer municipi ha presentat la seva oferta musical per 'fer la competència' a les localitats pròximes com la capital, amb una programació plena d'artistes de luxe que tindran lloc en un parc de la Ribera que tornarà a acollir els Deskoncerts.
Mama Dousha, Remei de ca la Fresca i Queralt Lahoz són els caps de cartell els dies 3, 4 i 5 de setembre. La primera nit, dijous, començarà a les 23 h amb Dj Bacardit i Dj Duna Ëden (2 h). El divendres 4 de setembre el festival arrencarà amb el Dj Álvaro Monterrubio. Un dels moments més esperats arribarà a partir de les 0.15 hores, quan pujarà a l’escenari Mama Dousha, el nom artístic de Bruno de Fabriziis. El músic, productor, cantant i locutor de ràdio català va fer esclatar la seva popularitat amb el tema 'Rikiti', que ja ha fet ballar veïns de la rodalia sonant en diferents escenaris de casa nostra. Entre els quals, Sabadell o Castellar. Un altre dels seus treballs més reconeguts és Dos peces de fruita. Després del barceloní, cap a la 1.45 h, prendrà el relleu una altra cita destacada: Remei de ca la Fresca. Es tracta d'un grup català de rock visceral que sovint incorpora el recitat o la declamació i que festeja amb el folklore i l’electrònica de poble. L’activitat inclou també una sessió de Dj Inés Isla (3.30 h), que tancarà la jornada.
La darrera nit de Deskoncerts comptarà amb una prèvia de Dj Sheila (23 h) fins que a les 0.15 h salti a escena la cantant Queralt Lahoz. La catalana barreja la tradició flamenca amb la música hip-hop. El 2023 va ser una de les set guanyadores dels premis Music Moves Europe per a artistes emergents i va actuar a la gala d’entrega dels Premis Gaudí. Deskoncerts continuarà amb Periferia (2 h) i finalitzarà amb el perpetuenc Dj Lilpaw (3.30 h). Tocarà afinar la gola i preparar-se per bellugar els malucs.
La regidora de Cultura i Joventut, Tamar Zamora, destaca en declaracions al Diari que els Deskoncerts són una de les propostes més consolidades de la programació festiva perpetuenca, amb una oferta musical diversa i actual. "És un espai obert i de qualitat que posa en valor el talent emergent i la diversitat musical". La responsable ha agraït la participació de la Comissió, formada per una quinzena de joves del municipi, i ha destacat que "la seva implicació és clau". "Tenim una programació pensada per a tothom", conclou Zamora.