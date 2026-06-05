VÍDEO | Un incendi crema a la fàbrica d'Honda de Santa Perpètua

Almenys 28 de dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest divendres a primera hora de la tarda per un incendi a la fàbrica d'Honda a Santa Perpètua de Mogoda. Segons fonts del cos d'emergències, el foc s'ha originat al voltant de les tres en la nau del polígon industrial Torre del Rector, a tocar de l'AP-7. La proximitat de l'autopista ha fet que molts conductors advertissin la situació. Afortunadament, les mateixes veus oficials indiquen que no consten persones ferides en l'incident. Els treballadors han pogut ser evacuats abans que el foc es propagués. També han evacuat les naus pròximes a la planta, que ha col·lapsat, i els Bombers han demanat el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon. Cap a les set, l'incendi ha quedat estabilitzat.
Les tasques, però, hauran de continuar en les pròximes hores. L'Ajuntament ha activat el DUPROCIM [Document Únic de Protecció Civil Municipal] en fase d'alerta amb motiu de l'incendi. Segons precisen des del consistori, el foc afecta les plaques solars de la instal·lació i també l'interior. La situació ha provocat una aparatosa columna de fum visible des de diferents punts de la comarca. Les trucades al 112 han arribat de seguida. En total, més de 300. De moment, es desconeixen les afectacions en els materials de l'interior de la nau de l'empresa del sector del motor i l'automoció. Les flames han cremat la coberta i s'han traslladat també a dins. No es preveu una extinció ràpida i els efectius treballen des de fora amb la màxima celeritat i un ampli desplegament. L’objectiu s'ha enfocat a impedir la propagació del foc a altres naus properes. Protecció Civil ha activat la prealerta PROCICAT.
També s'han desplaçat a l'emplaçament Policia Local, Mossos d'Esquadra, SEM i l'Agrupació local de Voluntaris de Protecció Civil, a més d'altres autoritats de la corporació. El nou alcalde Joan Carles Mingueza i el regidor de Seguretat Ciutadana, Sergi Garcia, han seguit in situ l'evolució del sinistre. Fonts municipals recomanen no realitzar esport ni activitats a l'aire lliure a prop de la zona afectada per evitar la inhalació de fum fins a nou avís. També recomana als veïns pròxims tancar portes i finestres. Per seguretat, el consistori ha tancat la deixalleria municipal.
És el segon succés de característiques similars aquesta setmana en pocs quilòmetres de distància. Dimecres, a primera hora de la tarda, un aparatós incendi originat en el pati d'un taller, a la frontera entre Polinyà i Santa Perpètua, va provocar una densa columna de fum. En aquest cas, una desena de dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat van treballar en l'indret, a tocar de la masia de Can Fontanet. Les flames van quedar controlades en pocs minuts, tot i que l'incendi va afectar diverses barraques, un camp de conreu i una gran pila de pneumàtics en el taller. Afortunadament, tampoc es van haver de lamentar danys personals.
Fotos de David Chao: