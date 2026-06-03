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Santa Perpètua de Mogoda

VÍDEO | Un incendi de pneumàtics provoca una densa columna de fum entre Polinyà i Santa Perpètua

Deu dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc del foc, en el pati d'un taller

  • Zona de l'incendi entre Polinyà i Santa Perpètua -
Publicat el 03 de juny de 2026 a les 17:06

Ensurt aquest dimecres a primera hora de la tarda per un aparatós incendi originat en el pati d'un taller, a la frontera entre Polinyà i Santa Perpètua. Una desena de dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'indret, a tocar de la masia de Can Fontanet. L'avís ha arribat deu minuts abans de les quatre. Segons expliquen fonts del cos d'emergències, les flames han quedat controlades poc després, tot i que l'incendi ha afectat diverses barraques, un camp de conreu i una gran pila de pneumàtics en el taller. Afortunadament, no hi ha persones afectades.

L'incident ha deixat una densa columna de fum molt negre visible des de diferents punts de la comarca. Les veus descarten que la situació vagi a més i asseguren que està controlada. En les pròximes hores caldrà continuar remullant els pneumàtics i vigilar la zona amb diversos efectius. Les xarxes socials s'han omplert d'imatges i vídeos del moment.

 

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