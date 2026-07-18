El CE Sabadell 26-27 s'estrena amb una derrota contra el Castellón

Oficialment, la 26-27 ha arrencat al Centre d'Esports. Els de Ferran Costa han estrenat la pretemporada amb una derrota davant del CD Castellón (2-0), precisament el que serà el rival en la segona jornada de la Lliga Hypermotion. Els locals han fet valer la seva efectivitat en el primer temps per a aconseguir el triomf en un duel, per ritme i dinàmiques, força típic de la pretemporada.
Costa ha presentat un onze competitiu i que, en algunes línies, pot ser similar al que arribi a la primera jornada de lliga. Amb José Ortega a la porteria per les molèsties que encara arrossega Diego Fuoli, les principals notícies han estat els debuts de futbolistes com Miki Codina, José Luis Català, Óscar Sanz (tots tres han ocupat l'eix de la defensa) o el migcampista Pere Pons, fent parella amb Albert 'Urri', que ha actuat com a capità.
La primera meitat ha estat igualada, amb moments per tots dos equips i poques arribades de perill. Passat el quart d'hora de joc, no obstant això, Álvaro García ha caçat una potent centrada des de banda dreta per avançar els castellonencs. Ha buscat la igualada el Centre d'Esports, amb perill per bandes, i Català ha rematat alt en un tímid avís en estratègia. La més clara ha tornat a ser dels locals, amb el mateix García com a protagonista, amb un mà a mà que ha salvat Ortega.
Després de la pausa d'hidratació, el Castellón ha mogut per primer cop la banqueta i un dels homes de refresc ha trobat el camí. Miguelón, amb una gran maniobra i definició a l'interior de l'àrea, ha fet el segon dels locals. El jove Sergio Sandoval, incorporació per al filial, ha posat a prova el porter i, en el tram abans del descans, el cansament ha començat a ser evident en els vint-i-dos homes sobre el terreny de joc i ja no hi ha hagut més arribades a cap de les dues bandes.
A la represa, Ferran Costa ha presentat un onze totalment nou. Només ha repetit José Ortega sota pals. Ha estat l'oportunitat de veure per primer cop amb l'arlequinada futbolistes com Alain Ribeiro, que ha actuat com a central esquerrà, i Yanis Rahmani. En el segon temps, el Castellón s'ha fet amb el domini pràcticament des del primer minut. Els arlequinats han tingut força dificultats per sortir des del darrere i, malgrat que les ocasions han arribat amb comptagotes, la superioritat local ha estat molt més evident.
Les millors arribades han estat de Camara, amb una rematada desviada després d'una gran acció individual, i d'Íñigo Córdoba amb un cop de cap que ha tret Ortega. Després de l'equador s'ha estirat una mica més el Sabadell i ha avisat especialment en un intent de vaselina de Rahmani que ha sortit alt. Ja no s'ha mogut el marcador en un primer test que també ha servit per veure l'exigència i nivell de la nova categoria contra un rival d'entitat que ha mostrat les seves armes. El pròxim dissabte, segon amistós contra l'Espanyol.
Pel CE Sabadell han jugat: José Ortega, Carlos Alemán, Òscar Sanz, José Català, Miki Codina, López-Pinto, Urri, Pere Pons, Nil Arumí (Sandoval), Miguelete i Rodri Escudero en el primer temps. Ortega, Ton Ripoll, Hudson (Arthur Bonaldo), Genar Fornés, Alain Ribeiro, Mario Torres,Eneko Aguilar, Quadri, Joel Priego, Agustín Coscia i Yanis Rahmani en la segona meitat.