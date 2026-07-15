31FAM, Nil Moliner, Macaco, Doctor Prats... Descobreix tot el cartell de Festa Major de Sabadell

La Festa Major de Sabadell mira musicalment cap al talent jove de casa: 31FAM, Ven'nus i Roger Padrós són tres dels concerts que ha revelat l'esperat cartell d'aquest any. El grup de música urbana tornarà a l'Eix Macià consolidat després d'aquella primera vegada en els seus inicis, el 2019. La cantant d'indie i pop electrònic portarà mai vista trista a l'Estruch, mentre que el cantautor actuarà a davant de l'Ajuntament després del pregó. Hi ensenyarà la poteta de l'àlbum que publicarà a la tardor, L'art de coincidir, que per Sant Jordi va presentar a la festa del Diari.
L'heterogènia programació també inclou a l'Eix Macià Macaco, Nil Moliner, Doctor Prats i La la Love You. Repetirà la festa Va Parir Tour de Flaix FM i, per al públic infantil, s'aposta per El Pony Menut i Els Atrapasomnis. Per al final de festa, després del castell de focs, uns vells coneguts de la ciutat, el grup de versions Hotel Cochambre.
No canvien els escenaris de la festa, que aquest any se celebra entre el 4 i el 7 de setembre. La gran massa està convocada a l'Espai Concert de l'Eix Macià, on l'Ajuntament assegura que millorarà la senyalització dels circuits d'accés i sortida i la ubicació de les pantalles. També es repartiran concerts entre la plaça Sant Roc i l'Estruch. Les barraques de Festa Major tornaran a l'espai del pàrquing la parada dels Ferrocarrils de la Generalitat a Can Feu-Gràcia.
Altres propostes que repeteixen seran el concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès, les sessions de discjòqueis sabadellencs, l'actuació flamenca de D'Kantaka, el concert de corals, l'envelat (a la plaça del Gas), la Nit d'Havaneres i de balls regionals (a la plaça Vallès), les ballades de sardanes (a la plaça de les Dones del Tèxtil).