FOTOS | L'Orquestra Di-Versiones tanca ben amunt Festa Major de Sabadell

La divertida formació Orquestra Di-Versiones es va encarregar de posar el punt final a la Festa Major de Sabadell omplint l'Eix Macià, després del castell de focs, el dilluns a la nit. Les seves versions, de temes clàssics i moderns, personalitzats amb estils musicals diversos, van ser una fórmula perfecta per fer vibrar un públic intergeneracional. \r\n\r\nAquestes són algunes de les millors imatges de la nit. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n