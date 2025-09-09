ARA A PORTADA

Festa Major

FOTOS | L'Orquestra Di-Versiones tanca ben amunt Festa Major de Sabadell

La formació va omplir l'Eix Macià després del castell de focs

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 11:47

La divertida formació Orquestra Di-Versiones es va encarregar de posar el punt final a la Festa Major de Sabadell omplint l'Eix Macià, després del castell de focs, el dilluns a la nit. Les seves versions, de temes clàssics i moderns, personalitzats amb estils musicals diversos, van ser una fórmula perfecta per fer vibrar un públic intergeneracional.  

Aquestes són algunes de les millors imatges de la nit. 

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la Festa Major 2025

 

