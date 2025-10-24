Esquerra Republicana (ERC) portarà al pròxim ple municipal una moció per impulsar un Pla Director d’Il·luminació (PDIS) amb l’objectiu d’ordenar i modernitzar la il·luminació de la ciutat. La proposta vol superar el model actual, basat en criteris tècnics pensats per al vehicle rodat, i apostar per una visió integral que posi al centre el vianant, la seguretat i la qualitat urbana.
Segons el text presentat, Sabadell té un sistema d’il·luminació que “respon encara a una lògica funcional i homogènia”. Els republicans consideren que la llum pot ser una eina clau per millorar la convivència, la percepció de seguretat i la identitat nocturna de la ciutat. “Una ciutat ben il·luminada és una ciutat on les dones ens podem moure amb llibertat i sentir-nos segures. L’espai públic també és nostre”, ha remarcat la portaveu d’ERC, Sílvia Renom.
La moció planteja que el nou pla inclogui processos participatius per identificar punts foscos i recorreguts insegurs. Renom ha explicat que, arran de l’anunci de la proposta, “moltes persones han fet arribar carrers i zones on la manca de llum és evident, com el Parc de la Romeua de Can Llong, els entorns del Taulí o trams de la Gran Via i la Creu Alta”.
El Pla Director hauria de definir criteris diferenciats segons els espais i incorporar tecnologia intel·ligent, com ara sensors o sistemes de telegestió que permetin ajustar la intensitat en funció de l’hora o la presència de persones.