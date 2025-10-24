L’entorn del Mercat Central de Sabadell pot guanyar pols comercial

L’últim informe de l’Observatori dels Centres Urbans, impulsat per Sabadell Comerç Centre, confirma una tendència que ja es venia observant els darrers anys: un eix Central amb més del 90% d’ocupació del locals i un centre ampliat que cau fins al 79%. Segons l’estudi, que analitza l’evolució dels locals oberts entre 2017 i 2025, les subzones que conformen l’Eix Central —la Rambla, Tres Creus i Ronda Zamenhof— registren nivells d’ocupació que oscil·len entre el 90% i el 95%, per damunt de la mitjana global de la resta de centres urbans analitzats de l’Observatori (85,93%).
“L’Eix Central gaudeix d’una bona salut comercial. Hem constatat un nivell d’ocupació molt alt i estable”, explica Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre i director de l’Observatori. Aquesta àrea, que Obradors defineix com “el rovell de l’ou”, ha consolidat la seva vitalitat comercial un cop superades les obres i pacificacions de carrers com Sant Pere o el Passeig de la Plaça Major.
En canvi, la radiografia canvia a mesura que s’allunya del nucli. El centre ampliat, que agrupa els carrers més perifèrics del Centre, cau fins a un 79% d’ocupació. Tot i que les àrees amb locals buits no es concentren en cap carrer concret, l’Observatori assenyala una tendència estructural a tenir menys activitat comercial, fruit d’una menor afluència de vianants i d’una major dispersió urbana.
Entre les dades de l’informe hi ha una subàrea que desperta especial interès: la Zona Peatonal Ponent, que comprèn els carrers per a vianants del voltant del Mercat Central. Amb una ocupació actual del 83%, es troba lleugerament per sota de la resta, però reuneix tots els ingredients per créixer: proximitat al nucli comercial, entorn pacificat, aparcament i locals amb bones dimensions. “És una zona que ho té tot per equiparar-se a les millors”.