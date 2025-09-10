Queixes a Gràcia pel “soroll i incivisme” durant les Barraques de Festa Major

La ubicació de les Barraques ha aixecat polseguera entre els veïns de la zona, que, alguns, s’han queixat del “soroll desmesurat”, l’”incivisme” de part dels assistents i de la “deixadesa” de l’entorn durant els dies de Festa Major en els quals hi ha hagut habilitada la zona de l’aparcament situat a l’estació de Can Feu - Gràcia. Les Barraques es van celebrar durant el divendres, 5 de setembre; dissabte, 6, i diumenge, 7. Principalment, aquest darrer dia és el que més polèmica ha generat entre els qui viuen a prop de la zona de la celebració: “Dilluns treballava i vam tenir música a tot drap al costat de casa fins a les 4:30 h del matí, aproximadament. No tots els que vivim a Sabadell hi treballem. A casa, per exemple cap dels dos treballa aquí”, explica en Sergi, un veí de la zona.
La principal queixa no ha estat la celebració, perquè són conscients que “és una vegada a l’any”, sinó el fet d’haver-se fet per segon any consecutiu allà “sense tenir en compte l’opinió dels veïns ni haver donat el nostre vistiplau”, explica la Maria, una veïna del passatge del passatge de Fraser Lawton, també afectada. “Sé que és difícil, però s’hauria de buscar una ubicació que molesti menys als veïns o, com a mínim, anar canviant de lloc i que no pillem sempre els mateixos”, exposa el Sergi.
A part del soroll i del poc descans dels veïns, coincideixen en el fet que “l’endemà al matí no es podia passar per allà perquè feia una pudor de pipí inhumana”. A més a més, l’entorn estava “exageradament deixat” i hi havia “ampolles, gots i vòmits cada cinc metres”, explica un altre veí de la zona, que prefereix no dir el nom. De totes maneres, també aplaudeixen l’acció ràpida dels serveis de neteja, que “eren allà netejant des de primera hora del matí”.
Per la seva part, l’Ajuntament de Sabadell assegura que faran “una valoració del funcionament del conjunt de la Festa Major” per determinar què es pot millorar. “Tindrem sempre en compte l’equilibri entre les activitats que les entitats organitzin i el dret a descansar dels veïns, però cal recordar que la Festa Major es fa tan sols una vegada a l’any i es fa un reforç de la neteja i la vigilància per afavorir el civisme i la convivència durant tota la celebració”.