VÍDEO | L'Spotify 'wrapped' de Sabadell: quins són els artistes locals més escoltats?

Ja és tradició. Arriba el desembre i tots els usuaris de l’app de streaming musical per excel·lència esperen amb nervis la publicació del seu Wrapped 2025 d'Spotify: un compendi de dades que et presenta aquella música que has sentit durant els 365 dies de l'any. Al Diari hem decidit fer una mica de cerca i situar en un TOP 8; un seguit d’artistes sabadellencs que destaquen per haver tingut un 2025 mogut i haver publicat nova música. Els diferents grups, músics i cantants estan ordenats segons el nombre d’oients mensuals. Les cançons escollides són totes del 2025 i varien entre la seva darrera publicació o la més representativa del seu any musical. A més a més, hem sortit al carrer per parlar amb diversos sabadellencs i descobrir el seu Wrapped. Com deia Barry White, el mestre del soul: “Let the music play”.
1. Parole, Parole / Sergio Dalma
Com no podia ser cap altre, el primer nom de la llista és la indiscutible veu del pop sabadellenc Sergio Dalma. Amb el seu darrer disc ha presentat diverses reinterpretacions de clàssics de l’italodisco i la cançó italiana. Amb Parole, Dalma demostra que encara li queden moltes paraules per cantar.
2. Queens Of Groove / Santa Salut
La segona posició se l’emporta ‘la Santa’ amb 235,4 k oients mensuals. L’artista ha sabut trobar el seu lloc en el món del hip-hop en molt poc temps: un estil molt 90s, lletres reivindicatives, ‘tours’ mundials i una frescor poc comuna en el gènere. Definitivament és la Queen of Groove.
3. BON ANYYYY / 31 FAM
R31 (2025) és el seu sisè disc, que es diu de pressa. Pensat com si fos la programació d’una emissora de ràdio, l’àlbum ha continuat donant bons números: 170,4 k oients mensuals. Avançant-se a dates cada cop més properes “la família” ja desitja “un bon any”.
4. Perdónenme / Albert Pla
‘L’enfant terrible’ de la música ha publicat diversos singles durant el 2025. El passat octubre va publicar aquesta cançó, escrita a dues mans amb Raül Refree, que és directament un autoretrat de Pla on el geni de Sabadell demana disculpes per ser com és. Albert, no canviïs mai.
5. Això és l'estiu / Flashy Ice Cream
Amb ‘Sempre Joves’ els Flashy han publicat un àlbum de hit rere hit. On cada melodia és més enganxifosa que l’anterior. ‘Això és l’estiu’ (amb The Tyets) compleix tots els requisits per ser la cançó de l’estiu. Com canten ells: “Ens ha sortit another banger”.
6. Qui s'enamori perd / Ven'nus
El 2026 es presenta excitant per Ven’nus, aquesta cançó és el primer single del seu pròxim àlbum que es publicarà l’any vinent. Un pop sofisticat que no dubta a recolzar-se en sons atmosfèrics per narrar l’estira-i-arronsa que és l’amor i el desamor per la generació Z.
7. Alguien más / jeney
La més jove de la llista, Jeney arriba a l’escena pop i urbana sense fre. En poc menys d’un any ha publicat diversos singles canviant el seu so i estil arribant als 44,6 k oients mensuals. ‘Alguien más’ es va publicar el passat dijous, una cançó de ‘phonk’ brasiler ideal per una nit de festa.
8. LETTER / Laura Andrés
Aquest 2025, la pianista sabadellenca ha publicat ZERØ, on cada peça esdevé una celebració de la serenitat i el minimalisme, sense deixar de banda el sentiment que mostra Andrés cada cop que toca una tecla. Escoltar LETTER és com trobar per casualitat una vella carta d’amor que creies perduda.