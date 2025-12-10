Ja pots aconseguir les teves entrades per anar a veure l'Ambaixador Reial: reserva-les aquí

Sabadell Comerç Centre ja ha posat a disposició la reserva d'entrades per a veure l'Ambaixador Reial a la ciutat, que es poden adquirir a través d'aquest enllaç des d'aquest dimecres a les 10 h. Per conèixer l’Ambaixador a la Casa Duran caldrà, obligatòriament, reservar una entrada gratuïta que permetrà l'accés d’un màxim de sis persones i els grups entraran cada deu minuts. Com a novetat, només es podrà fer una reserva per DNI i correu electrònic. Dins de la Casa Duran, les famílies faran un petit recorregut ambientat fins a arribar a l’Ambaixador, que rebrà personalment les cartes. Un ajudant s’encarregarà de segellar-les i dipositar-les en una bústia especial de Correus.
L’estada manté el mateix funcionament que l’any passat, amb horaris ampliats, reserva d’entrades i activitats tant a la Casa Duran com a l’Hospital Taulí. L’Ambaixador Reial atendrà els infants del 26 de desembre al 4 de gener, tant al matí com a la tarda (d'11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h). L’única excepció serà el dia 26, que només hi haurà horari de tarda. En total, l’aforament màxim torna a ser de 27.780 persones, mantenint l'ampliació de l’any passat. Tot i la gran demanda, l’any passat gairebé un 30% de les famílies que havien reservat no van assistir a la cita. Per aquest motiu, Sabadell Comerç Centre insisteix que, en cas de no poder-hi anar, cal anul·lar la reserva a través del mateix web. “És un gest ràpid i permet que altres infants tinguin l’oportunitat de veure l’Ambaixador”, recorden des de l’entitat.
Arribada a la plaça Sant Roc
L’arribada oficial serà el 26 de desembre a les 12 h a la plaça Sant Roc. L’Ambaixador serà rebut per la presidenta de l'entitat organitzadora, Eva Fernández, i per representants municipals. Després del discurs, l’emissari saludarà els infants que s’hi apleguin mentre els patges recullen cartes. És el millor moment per a les famílies que no hagin aconseguit entrada per a la Casa Duran. Com és tradició, l’Ambaixador també visitarà els infants ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Parc Taulí, el dia 2 de febrer.