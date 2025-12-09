Junts per Sabadell alerta els seus regidors: "L'oposició no pot ser un suport encobert"

La direcció local de Junts per Sabadell ha anunciat aquest dimarts l’inici d’una nova fase política marcada per un canvi de rumb després de la seva sortida del govern municipal. El partit, que assumeix el seu rol a l’oposició, es proposa actuar com una “alternativa real” davant el govern de majoria absoluta liderat per l’alcaldessa Marta Farrés (PSC), a qui acusen de "manca de projecte" i "d’allunyar-se de les necessitats reals de la ciutat". Un posicionament que dista del dibuixat pel portaveu juntaire, Lluís Matas, qui va a assegurar en roda de premsa que farà una oposició "constructiva" i no aniria en contra "de tot el que Junts ha construït".
Francesc Baró, president de l’executiva de Junts per Sabadell, ha remarcat que el partit vol exercir una oposició “digna, coherent i honesta”, deixant clar que "no farà de suport silenciós al govern actual". En aquesta línia, Joan Ramon Casals, responsable de política municipal de la direcció nacional de Junts, ha detallat que "s’enfortirà la coordinació interna" després d’un període de desconnexió amb part de l’equip municipal. Segons explica, els regidors tindran l’obligació d’assistir a les executives locals, espai on es definiran estratègies i posicionaments polítics. També es centralitzarà tota la comunicació del partit sota un únic perfil oficial a les xarxes socials.
Casals defensa que aquests ajustos han de servir per situar Junts com a “alternativa de futur” i per garantir que "l’acció política a Sabadell segueixi les directrius de l’executiva local", tal com passa a la resta del territori. Uns advertiments a Matas que deixen entreveure la trencadissa entre la direcció local i el grup municipal.
Des de l'executiva, Baró ha assenyalat "diversos dèficits que caracteritzen la gestió actual del PSC". Entre ells, destaca "la falta de visió de ciutat, un abandonament del sabadellenquisme, i un estancament dels serveis públics". El president de l’executiva denuncia també un “lideratge hiperpersonalista i electoralista” que, afirma, "margina el consens i la participació". A més, critica una "insuficient exigència del consistori" als governs català i espanyol per millorar els recursos disponibles.
Com a alternativa, Junts per Sabadell presenta un conjunt de prioritats que centraran la seva acció des de l’oposició com ara l'impuls de polítiques d’habitatge assequible, el reforç de la seguretat ciutadana i la millora de la coordinació policial, la reactivació econòmica i suport al comerç i a la indústria local, la defensa de la identitat i la cultura catalana i la millora dels serveis públics i de l’espai urbà. Baró assegura que la ciutat necessita “altres plantejaments i veus”.
Missatge als regidors: o oposició real o renovació
El president de l’executiva ha estat especialment clar amb el grup municipal, on es deixa entreveure les diferències: l’etapa d’oposició no pot ser “una continuïtat encoberta” del suport al govern. Si els regidors no assumeixen plenament la nova línia marcada pel partit, ha advertit, se’ls demanarà que renunciïn a l’acta perquè altres persones puguin liderar l’oposició que “Sabadell necessita”. Hi ha prevista una reunió entre la direcció del partit i el portaveu municipal, Lluís Matas, per concretar el funcionament d’aquesta nova etapa.