Apareix un cartell anònim al barri de Gràcia: "No volem les barraques al barri"

Durant els darrers dies han aparegut uns misteriosos cartells al barri de Gràcia, on es denuncia la celebració de les barraques al barri. Alguns veïns, de manera anònima, han penjat uns fulls a diversos punts del barri, pròxims a la zona, en el qual alcen la veu per intentar aturar que les barraques d'aquesta Festa Major 2025 se celebrin a l'aparcament de davant de l'estació d'FGC. Asseguren que aquestes actuacions "no fomenten una convivència sana i respectuosa, sinó que generen un impacte directe a la qualitat de vida".

La seva principal preocupació és el soroll constant amb el qual hauran de conviure, la "impossibilitat" de descansar, "l'ocupació" de l'espai públic "sense planificació" i, sobretot, la "falta de respecte que suposa no haver consultat amb els veïns tornar-ho a fer allà". Segons el cartell, "no s'ha fet cap petició formal als veïns de la zona" i s'ha decidit de manera "unilateral" i, davant d'això, exigeixen tres canvis: la reubicació immediata de les barraques, la creació d'un canal de participació veïnal per abordar futures activitats i el respecte efectiu al dret al descans i la convivència veïnal.

El cartell que ha aparegut a Gràcia

Cedida

Diversos cartells arrencats

Amb l'aparició dels cartells, a més, alguns veïns de la zona que estan a favor de què les barraques se celebrin al mateix lloc que l'any passat han contraatacat arrencant els cartells que han anat trobant penjats. Des de l'entitat anònima, que ha obert un compte d'Instagram per informar el barri de les possibles novetats (@no_a_las_barracas_en_gracia), associen l'erradicació dels cartells al "possible negoci que poden extreure'n uns quants".