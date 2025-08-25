Nova normativa per als patinets elèctrics: què hauran de tenir a partir del gener de 2026?

Els conductors de patinets elèctrics hauran de contractar obligatòriament una assegurança d'accidents i estar registrats per poder continuar circulant. La intenció és començar a aplicar aquesta nova normativa a partir del gener de 2026, gràcies a una mesura aprovada pel Congrés dels Diputats el juliol passat. Aquesta llei tindrà una incidència directa en els conductors de patinets elèctrics, plataformes de manillar o monocicles, que hauran d'acreditar, en cas que sigui necessari, el document d'assegurança de responsabilitat civil.
La posada en marxa de la llei també comportarà que el govern estableixi un registre públic de vehicles personals lleugers i dels seus respectius propietaris, a la Direcció General de Trànsit (DGT), abans del 2 de gener de l'any vinent. Amb aquesta norma es vol vetllar per a la seguretat dels conductors d'aquests vehicles i protegir les víctimes en cas d'accident. A part de la seguretat, però, la reforma també vol incrementar la cobertura de les víctimes i garantir les indemnitzacions dels conductors accidentats, si s'escau, ja que sovint queden desprotegits.
Més tipus de vehicles afectats
Els patinets elèctrics -o Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)- no seran els únics a ser regulats amb una pòlissa obligatòria a partir de l'any vinent. La modificació de la llei ha comportat una ampliació de la definició de vehicles de motor i alguns vehicles que fins ara no havien de tenir cap assegurança, a partir del gener en requeriran. A part, s'ha introduït un nou concepte, el vehicle personal lleuger, que inclou els VMP, i el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa el defineix de la següent manera: "Són vehicles de motor elèctric que circulen per terra mitjançant una o més rodes, dotats d'una única plaça i que poden assolir una velocitat màxima entre 6 i 25 km/h si el seu pes és inferior a 25 kg o una velocitat màxima entre 6 i 14 km/h si el seu pes és superior a 25 kg."
Rècord de denúncies als VMP durant el 2024
Segons la Memòria de la Policia Municipal del 2024, en els darrers anys, de mitjana, s’han posat dues multes diàries als conductors d’aquesta categoria de vehicle, en auge, a causa del comportament d’aquests i en tan sols tres anys, del 2022 al 2024, es van denunciar 2.428 conductors per infraccions diverses, com circular contra direcció, superar el límit màxim d’ocupants del vehicle o circular per una zona de vianants, entre altres.
En concret, l'any passat va ser el que més denúncies es van posar als conductors de patinets elèctrics, amb un total de 867, un augment de més d'un 14% respecte a l'any anterior. D'aquestes denúncies, en destaquen, principalment, sis tipologies: circular per zones de vianants (225), superar el límit màxim d’ocupants del vehicle (212), fer ús inadequat d’aparells o sistemes de comunicació (157), saltar-se semàfors (150), conduir de manera negligent (45) i desobeir els senyals dels agents (7).