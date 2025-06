Rècord de denúncies als conductors de patinets elèctrics a Sabadell

En tres anys (2022-2024) ja se n'acumulen gairebé 2.500 i es preveu un canvi en la normativa per garantir-ne la integració ciutadana

Els patinets elèctrics o, oficialment registrats, Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) han augmentat la seva presència als carrers de Sabadell de manera exponencial, des que, sobretot fa tres anys, es va instaurar aquesta moda arreu. Cada vegada se’n veuen més per la ciutat i és un dels grans debats que genera a la ciutadania, arran del comportament de gran part dels conductors d’aquesta tipologia de vehicle, sovint “incívica” i irresponsable”, tal com asseguren alguns veïns de Sabadell, farts de la situació.

Segons la Memòria de la Policia Municipal del 2024, en els darrers anys, de mitjana, s’han posat dues multes diàries als conductors d’aquesta categoria de vehicle, en auge, a causa del comportament d’aquests i en tan sols tres anys, del 2022 al 2024, es van denunciar 2.428 conductors per infraccions diverses, com circular contra direcció, superar el límit màxim d’ocupants del vehicle o circular per una zona de vianants, entre altres.

867 denúncies el 2024

L’any passat va ser l’any que més denúncies es van posar als conductors dels vehicles de mobilitat personal, amb un total de 867: un 14,38% més que el 2023, i un 7,97% més que el 2022. D’aquestes denúncies, però, en destaquen, principalment, dues disciplines: les infraccions per circular per zones de vianants, penalitzades un total de 225 vegades, i superar el límit màxim d’ocupants del vehicle, amb 212 denúncies. D’altra banda, l'omissió dels semàfors (150) i l’ús inadequat d’aparells o sistemes de comunicació (157) són el segon bloc amb més gruix de denúncies; i, finalment, la conducció negligent (45) i la manca d’obediència dels senyals dels agents (7) han estat les dues darreres tipologies d’infracció menys penalitzades pels agents municipals.

Baixen els accidents dels VMP

El 2024 hi va haver 114 accidents de VMP davant dels 130 del 2023, és a dir, un 12,3% menys. D’aquests 114 accidents, vuit d’ells van ser greus; 25, sense ferits, i 81 van ser lleus. Tot i això, destaca la franja d’edat que més sinistres acumula, dels 17 als 21 anys, i és una de les grans polèmiques que arrossega la problemàtica amb els patinets elèctrics. De totes maneres, el febrer passat, des de l'Ajuntament van anunciar que hi hauria canvis importants en la normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics arran de l'augment de la preocupació de la ciutadania en relació amb l'ús d'aquests vehicles. Entre les mesures que es volen aplicar, es preveu una regulació de l'edat mínima per conduir aquests vehicles i, així, garantir una millor integració dels VMP amb el trànsit dels vianants.

On hi ha més denúncies?

Les zones que van acumular més denúncies durant el 2024 van ser, principalment, tres: la carretera de Barcelona, amb un total de 61 sancions; la Rambla, amb 52, i l’avinguda de Barberà, amb 31. D’altra banda, la carretera de Terrassa (26), l’avinguda de Matadepera (25) i l’avinguda de Francesc Macià (23) són els altres tres punts més conflictius de la ciutat, en termes de denúncies als VMP. Si bé és cert que són dels llocs més transitats i llargs de la ciutat, cal destacar que tan sols aquests sis punts acumulen el 25,14% del total de les denúncies i els districtes que més denúncies van acumular van ser l’1, el 2 i el 6.