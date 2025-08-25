Retards que poden superar els 30 minuts a l'R4 per les obres a la línia

Nova jornada complicada a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell i la comarca. Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen aquest dilluns al matí amb retards que poden superar els 30 minuts per les obres que s’estan fent en aquesta línia.\r\n\r\nD’altra banda, a la línia R17, el trajecte entre Tarragona i Salou-Port Aventura s’ha de fer per carretera, segons informen des de Renfe. En canvi, els trens de l’R3 circulen sense incidències després d’un cap de setmana amb molts problemes en aquesta línia: dissabte una incidència a la infraestructura va obligar a tallar el servei entre l'Hospitalet i les Franqueses del Vallès i diumenge es va haver d’interrompre de nou entre l’Hospitalet i la Garriga des del matí i fins a la tarda.\r\n