Denuncien actes vandàlics al pàrquing del pavelló Nord de Sabadell

Veïns de Ca n’Oriac han alçat la veu per denunciar “alguns problemes de vandalisme” que s’han produït recentment a l’aparcament adjacent al Pavelló Nord. Segons expliquen diversos afectats, darrerament s’han registrat desperfectes i actes vandàlics a vehicles estacionats que han provocat danys a retrovisors o a elements exteriors, i reclamen més vigilància.
“És angoixant, no saps si quan tornis a buscar el cotxe el trobaràs sencer o no”, lamenta en Xoel, un veí que viu a la ronda de Collsalarca. Una altra resident lamenta que “aparcar ja és molt complicat a Ca n’Oriac”, i assenyala que “si a sobre hi ha incidents a l’aparcament del Pavelló Nord, estacionar encara es fa més difícil”. Així i tot, els afectats no ho han denunciat a la Policia Municipal i, per tant, aquests fets vandàlics no hi consten als registres, segons fonts de l’Ajuntament.
Els testimonis coincideixen a assenyalar que la configuració de l’aparcament facilita l’actuació dels vàndals. Tot i tractar-se d’un espai obert i visible, la presència de camions i furgonetes permet que quedin parcialment amagats. “Aprofiten que hi ha vehicles grans per a actuar entre ells, als punts cecs”, explica en Jorge, un altre veí. Els residents assenyalen que “a aquella zona es reuneixen habitualment diversos grups de persones, especialment durant les nits d’estiu.
Més vigilància
Davant d’aquesta situació, residents reclamen mesures concretes i apunten a la instal·lació de càmeres de videovigilància al mateix pàrquing com a possible solució. “A altres punts de Sabadell ja s’hi han col·locat i ha funcionat com a efecte dissuasiu. Aquí també ho necessitem”, asseguren. Veïns d’alguns punts que ja compten amb aquests punts de control, com ara a carrers de Can Deu o Can Puiggener, sostenen que ara es notifiquen menys incidents a la zona.
De fet, l’Ajuntament ja té previst reforçar el sistema de videovigilància amb tres noves zones controlades el 2025: el passeig de la Plaça Major i les places de Sant Roc (Centre), del Pi (Ca n’Oriac) i de la Creu de Barberà. Actualment, la ciutat disposa d’aproximadament mig centenar de punts amb càmeres de control de l’espai públic. Segons fonts municipals, les ubicacions s’escullen en funció de la seva centralitat i del registre d’incidents delictius.
Alguns residents de Ca n’Oriac esperen que aquesta ampliació arribi també a l’aparcament del Pavelló Nord i que la presència de càmeres ajudi a reduir la sensació d’inseguretat. “No volem haver d’evitar una zona del barri que ens hauria de servir a tots. Només demanem poder aparcar amb tranquil·litat”, apunta un resident.