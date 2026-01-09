Retiraran un semàfor de Sabadell en mal estat pel possible risc de caiguda: "S'ha d'actuar amb diligència"

El mal estat d'un semàfor a la ronda de Jean Monnet, a l'altura del número 44, causat pel xoc frontal d'un vehicle ha provocat algunes queixes a les xarxes socials alertant del possible perill de caiguda de l'objecte. Segons un usuari a les xarxes socials, dijous passat els transeünts de la via ja van comunicar a la Policia Municipal de Sabadell l'estat de la peça metàl·lica, però "no s'hi ha realitzat cap intervenció", segons explica el veí. Davant d'aquest fet i de la perillositat que presenta el fanal, s'ha demanat la retirada imminent del semàfor. I així serà. Segons fonts municipals, "l'empresa encarregada del manteniment ja ha revisat el cas i ha confirmat que no hi ha perill de caiguda". De totes maneres, a tall de prevenció, aquesta mateixa tarda es retirarà la peça i serà substituïda els pròxims dies per una de nova "en perfecte estat".
La queixa del veí ve motivada per dos motius, principalment: d'una banda, la caiguda d'un fanal al Centre fa poc més de dues setmanes i, d'altra banda, l'avís per fortes ventades en què es troba la ciutat fins aquest divendres a la matinada. En el primer cas, una dona va quedar greument ferida i va ser traslladada a l'UCI de l'Hospital Taulí en estat crític. Des del mateix centre mèdic asseguren que "progressa adequadament" i no ha agreujat la situació de la pacient. Per la seva part, l'Ajuntament de Sabadell treballa per esclarir les causes de la caiguda del fanal i continuen fent les pertinents revisions i substitucions als fanals que queden malmesos, com ha estat el cas del de la ronda de Jean Monnet.
Respecte a l'avís per fortes ventades, es preveu que aquest divendres a la tarda siguin les hores que més s'ha de vigilar. L'alerta establerta és d'un grau de perill de 3 sobre 6 i es preveuen ratxes de vent que superin els 70 km/h. Davant d'aquesta alerta, des del consistori aconsellen que s'evitin les zones amb arbres i mobiliari urbà, que es recullin els objectes dels balcons i les terrasses per evitar que volin, que s'extremi la prudència a la carretera i que es mantinguin les distàncies de seguretat, i que se segueixin en tot moment les indicacions de seguretat que emetin les autoritats.