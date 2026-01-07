Activada una alerta per fortes ventades aquest divendres a Sabadell

Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental esperen una jornada de fortes ratxes de vent aquest divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per fortes ventades a partir d'aquest dijous al vespre fins divendres a la nit. Segons informen des del Meteocat, a partir de les 18 h del pròxim 8 de gener, coincidint amb la tornada a l'escola dels nens i nenes de la ciutat, es preveuen ratxes de vent màximes de 20 metres per segon. L'alerta afecta el Vallès Occidental i bona part de la Catalunya central i el Prelitoral. El grau de perill de l'episodi és de 3 sobre 6, segons el servei. Fins ara, no hi ha cap avís de Protecció Civil ni de l'Ajuntament de Sabadell, així com es va fer durant l'episodi de ventades de l'octubre passat.
Aquest episodi de fortes ventades arriba alhora que s'acaba l'avís per fred intens. Des de dilluns passat a les 19 h fins aquest dimecres a les 13 h, aproximadament, el mateix servei meteorològic havia activat l'avís per baixes temperatures amb un grau de perill de 3 sobre 6, també. El fred, que ha arribat a mínimes de -2 °C, va arribar a tot Catalunya i ha anat baixant a poc a poc fins a assolir el seu pic. Tot i això, però, aquest episodi ja ha acabat i les temperatures augmentaran lleugerament. Aquest dimecres a la tarda escalaran fins als 7 °C de màxima amb un cel força assolellat. De cara al pròxim dijous, el cel serà força més ennuvolat, però les temperatures augmentaran fins als 11 °C de temperatura màxima, cosa que confirma que es deixa enrere el període excepcional de fred intens.
Consells d'autoprotecció durant episodis de vent
Pel que fa a consells generals, es recomana minimitzar els desplaçaments i evitar tota mena d’activitats a l’aire lliure, especialment en el cas de menors o persones vulnerables. En sortir al carrer, es recomana evitar travessar parcs o zones amb molta vegetació per precaució davant la possible caiguda de branques. Si és necessari desplaçar-se en vehicle, abans cal comprovar les condicions del trànsit. També és fonamental respectar les distàncies de seguretat, especialment quan es facin avançaments. Pel que fa a les activitats a l'aire lliure, és millor evitar-les en zones boscoses. Es demana a la població seguir els canals d’informació per si hi ha novetats o actualitzacions.