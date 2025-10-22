Suspeses totes les activitats a l'aire lliure a causa del vent

Després que Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per risc de vent de Catalunya (VENTCAT), per la previsió de ratxes fortes de vent durant aquest dijous, l’Ajuntament de Sabadell ha convocat el Comitè d’Emergències Municipals, que s’ha reunit aquest migdia seguint el Document únic de Protecció Civil de Sabadell, i ha establert diferents mesures preventives.
El Comitè ha decidit suspendre els esdeveniments públics i les activitats esportives i recreatives a l’aire lliure el pròxim dijous, dia 23 d'octubre. Les instal·lacions esportives municipals es mantindran obertes, però sense activitat a l’exterior. Seguint les directrius de seguretat establertes, no serà possible implantar el mercat ambulant de Campoamor. A més, s’han pres altres mesures preventives, com el tancament dels parcs i boscos urbans. Per això es distribuirà cartelleria i se senyalitzaran les restriccions als principals accessos per impedir l’entrada, i no s’obrirà el Parc de les Aigües. També se senyalitzaran els accessos al Ripoll i a la Salut, i es demana a la ciutadania que no hi accedeixi per evitar el risc de possibles caigudes d’arbres.
Des de l’Ajuntament, s’està fent arribar aquesta informació a centres educatius, entitats esportives, comerciants de mercadets, empreses que treballen a l’aire lliure i treballadors municipals, entre d’altres, per recordar la importància de prendre totes aquestes precaucions. També es penjaran cartells a equipaments municipals i altres emplaçaments clau. D’altra banda, l’Ajuntament ja ha començat a treballar també per assegurar les tanques de les obres públiques i altres punts que podrien presentar perill. A més, es durà a terme el seguiment de possibles moviments de contenidors i es monitoraran caigudes d’arbres, troncs i branques per procedir a la seva retirada. També s’activaran els equips de neteja i de manteniment d’enllumenat, entre d’altres.
Consells d’autoprotecció
Pel que fa a consells generals, es recomana minimitzar els desplaçaments i evitar tota mena d’activitats a l’aire lliure, especialment en el cas de menors o persones vulnerables. En sortir al carrer, es recomana evitar travessar parcs o zones amb molta vegetació per precaució davant la possible caiguda de branques. Si és necessari desplaçar-se en vehicle, abans cal comprovar les condicions del trànsit.
També és fonamental respectar les distàncies de seguretat, especialment quan es facin avançaments. Pel que fa a les activitats a l'aire lliure, és millor evitar-les en zones boscoses o a la costa. Si és possible, recomanem posposar-les, sobretot si impliquen grups de persones, especialment menors o persones vulnerables. Es demana a la població seguir els canals d’informació oficials per si hi ha novetats o actualitzacions.