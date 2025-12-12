"L'obligació" del Real Murcia contra "la il·lusió" del CE Sabadell

Pot ser una de les sortides més complicades de la temporada. L’últim desplaçament del 2025 arriba carregat d’al·licients. El Centre d’Esports visita el Real Murcia, aquest diumenge a les 21 h, en un duel directe a la zona alta de la taula: només tres punts separen ambdós equips. “És un gran escenari i contra un club amb moltes aspiracions i recursos. La veritat que veig l’equip amb confiança i un nivell competitiu molt constant. Tenim ganes de fer un molt bon partit, amb personalitat per ser fidels al que som contra qualsevol. Ells tenen la obligació d'estar a dalt, nosaltres la il·lusió de continuar fent les coses bé”, afirma Ferran Costa.
Els arlequinats arribaran a l’enfrontament a terres murcianes després de passar de ronda a la Copa Catalunya, en els penals davant del Cornellà després de l’1 a 1 en el temps reglamentari. Una altra setmana atípica després d’acumular molta càrrega en el tram final de l’any. “Fa molts mesos que anem al límit en cada entrenament perquè és la manera de fer les coses. Queda una setmana per a l’aturada nadalenca i és lògic que anem més justos d’energia. La base és molt consistent i això ens permet ser intel·ligents en els esforços i tenir equilibri amb la competició i la recuperació constant. Tenim l’energia suficient per afrontar el que ens trobarem en els dos duels que queden en el 2025”, assegura el tècnic, que no podrà comptar amb Kaiser ni Jan Molina.
L'equip més en forma del grup
Al davant estarà un Real Murcia que ocupa la quarta posició després d’un canvi de dinàmica espectacular des que Adrián Colunga va substituir Joseba Etxeberría al capdavant de l’equip, a finals d’octubre. Cinc victòries en lliga, un empat i tres eliminatòries de Copa superades després, els grana estan molt il·lusionats de nou i han passat de la zona baixa al play-off en mes i mig. “Tenen molt jugadors amb una qualitat individual que t’apropa a guanyar partits i a nivell col·lectiu han donat una passa endavant. En una temporada on tenen un objectiu tan clar com ambiciós, veure’s d’inici a la zona baixa suposo que els ha servit per unir-se i tirar cap endavant. Amb la capacitat que tenen és normal que encadenin victòries. Saben pressionar i dominar, i a la vegada també poden defensar i transitar perquè dominen molts registres. És un gran repte”, afirma Costa. Arribaran al duel després de guanyar el derbi de la Regió per la mínima davant del Cartagena (0-1).
Serà el primer cop que el Sabadell torni a Múrcia després de l'ascens del juny passat. En aquella ocasió va ser a La Condomina i contra l'UCAM, però serà una tornada especial. La temporada passada, els arlequinats també van visitar l'Enrique Roca a principi de temporada, a la Copa Federació. Raúl Alcaina va avançar els locals, però Urri va igualar al segon temps. En els penals, amb José Ortega a la porteria, els de David Català van superar l'eliminatòria. En tota la seva història, sabadellencs i murcians s'han enfrontat en nombroses ocasions: 69 a Primera, Segona, Segona B, Copa del Rei i Copa Federació. El balanç, molt igualat, amb vint-i-set victòries dels grana, vint-i-sis del Centre d'Esports i tretze empats.