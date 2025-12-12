Reprenen les obres de la plaça de Mossèn Geis

Les obres de reforma de la plaça de Mossèn Geis s’han reprès de nou. Des de l’Ajuntament, fonts municipals esperen que estiguin enllestides durant el primer semestre del 2026, després d’un llarg periple tant administratiu com executiu per diversos entrebancs que han patit els treballs. Es tracta d’un projecte liderat per Junts –fins ara, al Govern– arrossegat des del 2021, encallat primer perquès es va haver de licitar dues vegades i, després, per problemes de filtracions d’aigua al pàrquing subterrani que hi ha sota la plaça –que és de Vimusa, l’empresa municipal d’habitatge–. Els canvis que ha patit el projecte també l’han encarit, un 49% més, fins als 468.600 euros en total, si bé és cert que el primer pressupost amb el qual va treballar el consistori ja era de 481.000 euros.
Amb la represa, les obres se centren a reparar les zones afectades per les filtracions d’aigua i, alhora, garantir l’estanquitat i la durabilitat de la coberta. Fonts municipals també detallen que es millorarà el sistema de sanejament de la plaça “amb nous embornals i connexions per tal que l’aigua de la pluja pugui evacuar-se correctament”. Embornals que ja s’havien fet nous però, com va denunciar l’Associació de Veïns Centre-Mercat, alguns no estaven ben construïts. L’associació també ha reclamat contínuament celeritat en els treballs perquè els veïns puguin recuperar aquest espai.
Al voltant de la plaça, en diferents ocasions infants de la zona han deixat dibuixos reivindicatius en què reclamen poder gaudir de l’espai, impracticable per les obres que van començar a finals de 2024, fa un any. Un dels grans canvis que està vivint aquest espai és l’eliminació de les pèrgoles i les voluminoses estructures i que hi havia per accedir a l’aparcament de Vimusa que hi ha sota la plaça i que s’han eliminat o substituït per una altra més reduïda a la banda del carrer de l’Escola Pia.
La reforma també serveix per renovar el paviment de la plaça i els jocs infantils, que estaran distribuïts per edats en diferents espais i es col·locarà nou mobiliari urbà a les zones d’estada. A part, es plantaran nous arbres i plantes arbustives de diferents alçades, en funció de l’espai on s’ubiquin.