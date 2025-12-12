Esgotades les entrades per anar a visitar l'Ambaixador Reial a Sabadell: com puc donar la meva carta?

Exhaurides totes les entrades per visitar l'Ambaixador Reial que Sabadell Comerç Centre va posar a disposició de la ciutadania dimecres passat, dia 10 de desembre. En menys de 48 hores, les 4.630 places disponibles per anar a visitar l'emissari dels Reigs Mags d'Orient, que serà a la Casa Duran des del 26 de desembre fins al 4 de gener, s'han esgotat. Hi serà tant al matí com a la tarda d'11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h, a excepció del dia de Sant Esteve, que només hi serà a la tarda. En total, hi haurà capacitat per 27.780 persones perquè cada reserva acull un màxim de sis persones. Tot i la gran demanda, l’any passat gairebé un 30% de les famílies que havien reservat no van assistir a la cita. Per aquest motiu, Sabadell Comerç Centre insisteix que, en cas de no poder-hi anar, cal anul·lar la reserva a través del mateix web.
L'Ambaixador només es podrà visitar al punt establert si s'han adquirit les entrades durant aquests dies, encara que no és l'única manera de deixar-li la carta perquè les faci arribar als tres protagonistes de la nit del 5 de gener. Aquells que vagin a última hora perquè han estat indecisos amb què demanar la podran donar el mateix dia de la Cavalcada de Reis, o, durant els dies previs, a les diverses activitats que duran a terme els patges reials o el mateix Ambaixador.
Principalment, hi ha tres activitats en què es podran dipositar les cartes: al trenet del Parc de Catalunya, on el carter de Ses Majestats els Reis d'Orient recollirà les cartes als nens i nenes des del 27 de gener fins al 4 de gener (de 17 a 19:30 h) o a la Fira Reial, on podràs veure de prop les tendes dels Reis d'Orient, les oficines dels carters i molt més. Estarà obert des del divendres 2 de gener fins al diumenge 4, d'11 h a 13:30 h i de 16:30 h a 20 h. Qui vulgui, també podrà trobar el Carter Reial al barri de Ca n'Oriac el divendres 2 de gener de 2026, de 17 h a 20 h i també li podrà deixar la seva carta.