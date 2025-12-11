Més de 50 espectacles en la nova programació cultural a Sabadell el 2026

Els teatres municipals (Principal, La Faràndula, L’Estruch i la Sala Miguel Hernández) oferiran de gener a juliol una temporada molt diversa, rica en qualitat i amb més de mig centenar de propostes. Destaca que s’incorpora la Vela de l’Estruch a la programació estable; que al teatre, l’òpera, la música, el circ i la dansa s’afegeix la poesia, i que l’art sortirà al carrer amb la celebració d’una cloenda de la temporada a la plaça Doctor Robert.
Grans noms de l’escena catalana i títols d’èxit
La cartellera arriba farcida d’oportunitats per gaudir a Sabadell de grans experiències escèniques. Es podrà veure a Josep Maria Pou fent de Roald Dahl a l’exitós ‘Gegant’; tornarà Pere Arquillué, ara amb Daniela Brown i Laura Conejero, en la producció del Lliure ‘Ai! La misèria ens farà feliços’, una comèdia filosòfica de l’uruguaià Gabriel Calderón, i es podrà gaudir del gran muntatge del TNC ‘La Corona d’Espines’, de Segarra, dirigida per Xavier Albertí i protagonitzada per Àngels Gonyalons, amb la participació de l'actor sabadellenc Jan D. Casablancas.
En la programació teatral destaquen també el muntatge de ‘Lorca en Nova York’ que signa el madrileny Alberto SanJuan; la nova proposta de LaPerla29, ‘La tempestat’ de Shakespeare, i els monòlegs ‘Per fi me’n vaig’ de l’ex-tricicle Carles Sans i ‘Qui va matar el pare’ on Pau Roca dirigeix a Dafnis Balduz.
Igualment destacable serà la representació de ‘Univers’, l’espectacle pel públic infantil que la companyia local Engruna Teatre va estrenar durant el Festival elPetit i que aquest desembre portaran al prestigiós Barbican Centre de Londres. S’oferiran tres sessions, una d’elles relaxada, una iniciativa que s’incorpora a la programació regular de laSala per fomentar la inclusió.
Celebració dels Dies del Teatre, del Circ i una cloenda al carrer
El cap de setmana del 28 i 29 de març es celebrarà el Dia del Teatre amb dos espectacles i activitats paral·leles. El dissabte es podrà gaudir de la tragicomèdia de Paco Gámez estrenada al Temporada Alta, ‘La Llogatera’ i el diumenge del thriller romàntic de Jordi Casanovas ‘Goteborg’, amb Roger Coma i Maria Molins.
Tanmateix el 18 d’abril es celebrarà a l’Estruch el Dia del Circ amb diverses propostes. Destaca l’espectacle ‘Nüshu’ de la companyia Capicua que es farà al pati i l’assaig obert de ‘Derobée’ de la companyia francesa De l’une a l’autre a la Vela.
Una altra novetat serà la cloenda de la temporada a la Plaça Doctor Robert amb ‘Kankarro’, un espectacle de carrer gestat a la ciutat, que desafia la gravetat fusionant circ i dansa.
Molta dansa i un espectacle de poesia
Una altra novetat d’aquest semestre és la inclusió de poesia a la programació dels teatres. Es tracta de ‘L’humor i la festa’, l’espectacle creat per inaugurar el 25è Festival de Nacional de Poesia a Sant Cugat i que, dirigit per Jordi Bosch, promet rialles tot repassant la millor producció poètica en llengua catalana. Interpreten les poesies Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Marc Bosch i Júlia Bonjoch, acompanyats per la música de la 5 o’clock Jazz Band.
La dansa tindrà força protagonisme. Destaquen ‘La mecànica de l’infortuni’, una peça de teatre dansa amb objectes on Clémentine Télesfort i Lisard Tranis reflexionen sobre la capacitat humana de superar l’adversitat; el ‘Trencanous’ del Ballet Barcelona; la proposta de dansa inclusiva ‘100 Formas Dé-formes’ de la companyia AME Moviment i Expressió; l’estrena dels Brodas Bros per al públic infantil, ‘Petit break’, i ‘Tempo’ de la companyia del coreògraf Toni Mira. A més, al març Sabadell tornarà a ser seu del Festival Dansa Metropolitana i es podran veure el projecte de formació per a joves que s’inicien en la dansa, Free Bodies 2026, el festival Be Soul Fest i l’espectacle ‘Negro luz’.
Norma, La Traviata, novament ‘Push!’ i un bon repertori de música
L’òpera seguirà estant ben present els pròxims mesos. La Fundació Òpera Catalunya ha programat ‘Norma’ de Bellini i ‘La Traviata’ de Verdi. Abans es podrà tornar a gaudir de l’òpera participativa ‘Push!’, de Howard Moody. Aquest any a més de corals locals comptarà amb la participació d’alumnes de l’institut Ferran Casablancas i s’oferiran dues sessions i dues més per a escolars.
L’oferta musical també serà de gran qualitat. A més del tradicional Festival de Valsos, l’Orquestra Simfònica del Vallès interpretarà els concerts ‘Schéhérazade’, de Rimski-Kórsakov; ‘Els Planetes’, de Holst, i ‘Una passió de cinema’ dedicat a la Setmana Santa. No faltaran tampoc les cites amb intèrprets de gran nivell en el cicle de música de Cambra de les Joventuts Musicals ni les Musicades, la jornada que l’Escola de Música Municipal i el Conservatori dediquen a la música creada per dones i que aquest any celebra la cinquena edició.
La música moderna tindrà altres tres cites. Destaca el concert al Principal de Judit Neddermann, que celebra els seus primers deu anys de carrera i cantarà acompanyada per la Gyo Symphonia. L’Estruch acollirà el concert d’Al·lergiquès al Pol·len inclòs en el festival Embassat i a la sala Miguel Hernández s’oferirà una audició participativa dedicada al públic infantil sota el títol ‘Viatjazz a Nova Orleans’.
Valuosa presència local
Seran nombrosos els espectacles de la programació amb representació local. Cal esmentar que tres de les obres que es representaran (‘Gegant’, ‘Ai! La misèria ens farà feliços’ i ‘Push!’) han estat traduïdes al català pel sabadellenc Joan Sellent. També que l’actor local Jep Barceló és Wally Saunders a ‘Gegant’ i el sabadellenc Jan D. Casablancas, que ja el vam poder veure a l’escenari del Principal a ‘L’Aranya’ del TNC i al Fresc Festival amb l’obra ‘Una ciutat brillant’, torna sent l’Eudald a ‘La Corona d’Espines’.
En la cartellera s’inclouen també ‘La Ventafocs’ i ‘La Sireneta’ de la Joventut La Faràndula i diverses propostes que han passat o sorgit dels centres de creació locals com els muntatges operístics, ‘Kankarro’, ‘La mecànica de l’infortuni’, ‘Univers’, ‘Petit break’ o l’espectacle familiar ‘Una ciutat d'ombres’ que ha estat coproduït per laSala.
Entrades a la venda a partir del 12 de desembre
Les entrades per aquesta temporada es posen a la venda el divendres 12 a les 11 h. Com és habitual, es podran adquirir mitjançant la plataforma municipal de venda d’entrades i presencialment a la taquilla del Teatre Principal, oberta dimecres i dijous de 18 a 20 h i els divendres i dissabtes d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Entre d’altres avantatges s’ofereix el “Paquet d’Arts Escèniques”, que es pot fer a mida amb descomptes del 25%, 30% i 35% escollint entre una varietat d’espectacles.