És Nadal cultural a la CavaUrpí i sort en tenim

Sort en tenim, d’emprenedors amb vocació de servir cultura de primera qualitat a la ciutadania. Sort en tenim! és precisament el títol del cabaret literari de la companyia Il·lús Teatre –amb coproducció d’UiU Promotors– d’aquest any, que es podrà veure en 7 ocasions, entre el 20 i el 28 de desembre a la CavaUrpí. Serà la 28a edició de l’espectacle, que suma teatre, música, poesia, reflexió i ironia. És la tradició cultural –pagana– més consolidada de Nadal a Sabadell, amb text i direcció de Jordi Fité. Textos i cançons en directe transitaran, sense pedanteria i de manera divertida, per fragments de Molière, Calderón, Pirandello, Espriu, Wordsworth i Shakespeare, entre altres.
El repartiment es renova amb Eric Alès, un actor amb molt talent de la ciutat que és actualment un dels rostres de l’Sx3. Hi seran també Mariona Ribas, Diana Torné i Marta Tricuera, acompanyats pels músics Artashes Aslanyan (piano), Pol Barbé (baix) i Betel M. Daura (bateria).
“Sabem que potser anem una mica a contracorrent, però també que l’art pot fer reaccionar, encuriosir i remoure consciències. Sort en tenim, d’això”, diu Jordi Fité, satisfet que pervisqui la tradició d’anar a veure el cabaret literari per festes nadalenques: “Els fills que abans venien amb els pares, ara tornen amb les seves parelles o els amics”.
Els dos estels de Nadal
A Sabadell no n’és un, sinó dos. Els dos estels de Nadal és el no de l’espectacle de la pianista Laura Andrés i la cantant i violinista Marina Prades, que en el seu cas no guien a reis, sinó al poble. Fan transitar els espectadors de la CavaUrpí “per paisatges nadalencs en forma de cançons”. Encara són lluny de les 28 edicions d’Il·lús Teatre, però ja porten tres anys consecutius esgotant les entrades per a l’espectacle, que arriba a la CavaUrpí aquest dijous.
Les dues artistes avancen que interpretaran amb el seu estil Noi de la mare, Santa Nit, Ara ve Nadal, Desembre congelat, Cançó del bres, un medley de nadales i Blanca Navidad en tres llengües. I cançons que fan Nadal, tot i no ser pròpiament nadalenques: Et prometo, La dansa del vestit, Sort de tu...És una producció d’UiU Promotors, que des de Sabadell farà gira en una setmana per Tortosa, Sant Boi de Llobregat i Altafulla. La setmana passada, ja es va estrenar amb èxit a Sant Joan de les Abadesses.
Manu Guix torna a la CavaUrpí
És sempre un èxit que esgota les entrades, però en aquesta ocasió –23 de gener– és probable que encara calgui anar amb més pressa per no quedar-se sense poder-lo veure. Manu Guix acaba de publicar nou disc, Moments, una celebració de la vida en forma de vuit cançons compostes en els darrers dos anys i que agafen una atmosfera lleugerament més electrònica. Però que ningú s’esperi un concert previsible, perquè quan Manu Guix trepitja la CavaUrpí improvisa i tot és possible.