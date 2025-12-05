Benet Casablancas, premiat per la Fundació SGAE

El compositor sabadellenc Benet Casablancas (1956) ha estat distingit amb el XX Premi SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025, convocat biennalment per la Fundació SGAE. Guardonat també amb el Premi Nacional de Música 2013, Casablancas és considerat una figura central de la creació musical contemporània a l’Estat. El nou reconeixement, dotat amb 20.000 euros, premia la seva contribució a l’enriquiment del patrimoni musical iberoamericà.
“Ha estat una sorpresa molt agradable. Rebo el premi amb alegria, agraïment i un gran sentit de responsabilitat”, declara a la Fundació SGAE. El jurat ha destacat la “qualitat indiscutible” de la seva producció, la seva capacitat d’emocionar l’oient, el domini de l’orquestració, el rigor acadèmic i l’aportació a la cultura musical.
Format a Barcelona i Viena, Casablancas recorda que, en els seus inicis, els compositors havien d’obrir-se camí internacionalment, un panorama que considera molt diferent de l’actual, amb un nivell altíssim a Espanya. El seu recorregut l’ha portat a col·laborar amb orquestres com la BBC Symphony, la London Philharmonic, la Deutsche Radio Philharmonie o la NHK de Tòquio, i a actuar en sales com el Musikverein o la Morgan Library de Nova York,
La seva extensa obra inclou música pianística, cançons, quartets de corda —el seu gènere predilecte—, peces de cambra i partitures orquestrals La seva relació amb els intèrprets és essencial: “Sense ells la música no es faria realitat”. La seva obra ha arribat a escenaris de tot el món, i assegura que cada tradició aporta matisos diferents.