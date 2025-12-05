La Generalitat prohibeix anar a la Mola durant el pont de la Puríssima

L'accés al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que compta amb cims emblemàtics com el de la Mola, ha quedat prohibit per la Generalitat de Catalunya com a mesura de prevenció de la pesta porcina africana (PPA) que afecta el país. El Govern ha ampliat fins al 14 de desembre la prohibició d’accés al medi natural per la pesta al llistat de 91 municipis que va publicar la Comissió Europea (CE).
Segons han explicat fonts del departament d’Agricultura, la resolució s’ha publicat aquest mateix divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). D’aquesta manera, queden prohibides les activitats d’oci, caça i forestals. D’altra banda, l’executiu català ha decidit canviar de nomenclatura i ara diferencia entre la zona d’alt risc, que inclou 12 municipis –entre els quals hi ha Sabadell i Terrassa–, i la zona de baix risc, on hi ha 79 municipis, com Castellar i Matadepera, per exemple. Així, abandona el sistema de radis perquè la població tingui més clar on no pot anar.
D’aquesta manera, no es podrà accedir als parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, els prats i camps de conreu i prats fora dels nuclis urbans dels 91 municipis de la zona afectada. L’activitat agrària sí que estarà permesa. Si per arribar a un habitatge, un restaurant o una instal·lació esportiva, com una hípica, és indispensable passar per un bosc, els ciutadans ho podran fer, però serà necessari desinfectar el vehicle de transport. La Generalitat facilitarà punts de desinfecció i donarà recomanacions a les empreses i veïns.
Fins ara, aquestes restriccions s’aplicaven només en un radi de sis quilòmetres del focus inicial i a la resta de municipis de la zona de vigilància es parlava de recomanacions. A Sabadell, l'accés al rodal i a llocs com els camins paral·lels al riu Ripoll està precintat per la Policia Municipal i no s'hi pot accedir.
Hi haurà 700 efectius per controlar que les restriccions es compleixen, un dispositiu que es mostra “flexible” i que anirà canviant per adaptar-se a les noves limitacions. Amb tot, la nova delimitació afecten altres parcs naturals que no són Collserola, com el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Segons el departament, no està previst que els Mossos d’Esquadra posin multes, en un context en què el Govern apel·la a la responsabilitat individual de la ciutadania per continuar amb la normativa. La Generalitat ha insistit que cal reduir els desplaçaments en la zona infectada, i no sortir a córrer o en bici.
L’executiu català justifica l’ampliació de les prohibicions davant d’un cap de setmana llarg en el que s’espera molta mobilitat a Catalunya. Així mateix, creu que aquestes noves mesures poden donar un molt bon resultat i millorar la situació. Fins al moment, s’han trobat 13 porcs senglars positius en la malaltia, tots dins de la zona d’alt risc, és a dir, els primers sis quilòmetres des del focus.
Què passarà a partir del 15 de desembre?
La resolució publicada al DOGC amplia les prohibicions fins al diumenge 14 de desembre, i les redueix a partir del dilluns 15. En la zona d’alt ric no es canviaran les mesures, però en la zona de risc només es limitaran les activitats d’oci quan aquestes es facin en grup. Un exemple serien les curses de muntanya o les excursions grupals.