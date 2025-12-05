La Copa i Hidalgo tornen a la Nova Creu Alta

La Copa tornava a la Nova Creu Alta deu anys després i es va notar. L'estadi es va vestir de gala per rebre a tot un Deportivo de la Corunya i 7.651 ànimes van vibrar amb un Centre d'Esports Sabadell que va plantar cara a l'acual líder de Segona Divisió amb orgull. La nit, però, va tenir un nom propi perquè no només era el retorn de la competició al temple, sinó també el d'Antonio Hidalgo. L'artífex de l'ascens de Marbella és un arlequinat i soci confés que va posar en valor la gran feina que s'està fent al club aquesta temporada. Tot i no poder asseure's a la banqueta per sanció, el de Granollers va viure una vetllada molt especial envoltat dels seus. L'afició es va posar dempeus per aplaudir i corejar el seu nom durant l'homenatge que el club va preparar instants abans que la pilota comencés a rodar.
El president, Pau Morilla-Giner va entregar-li una samarreta amb el seu '8' que va recollir al costat de gran part de l'staff i els treballadors que el van acompanyar en el seu camí com a míster del Centre d'Esports. Alguns d'ells com Bruno Batlle, Belén del Amo, 'Bransu', Miguel Ángel o Agustín Fernández, que encara formen part de les files arlequinades i són l'ànima de l'equip i d'altres com Sergi Bransuela, Gerard Guardi, Toni Cáceres, Juvenal Edjogo i Ignasi Salafranca, aquest últim, que ara l'acompanya en la seva aventura deportivista.
"Vull donar les gràcies al Sabadell per l'homenatge i per donar-me l'oportunitat de ser rebut amb tant de carinyo", s'emocionava Hidalgo en roda de premsa. I que bonic és deixar empremta i trobar un lloc on sentir-se com a casa. "Tinc un sentiment molt gran per aquest club. M'ha donat moltíssim, però ara estem amb el Dépor, a mort amb la nostra família". Un Dépor que aixeca passions i no va caminar sol, va rebre el suport de prop de 600 aficionats que van omplir la graderia visitant, alguns d'ells vallesans. "El meu fill i jo venim de Terrassa, per tant, si guanyen, alegria doble", confessaven dos aficionats durant la prèvia. Al ritme de 'que bote Riazor', els corunyesos van poder celebrar el passi.
Es respirava l'ambient de les grans cites i l'inici va ser de pell de gallina. Els 11 de Ferran Costa de la mà de jugadors i jugadores del futbol base, l'himne ressonant i l'estadi ple de tifos, bufandes i banderes. L''Indestructibles' va desplegar-se a la lateral en el que, probablement, va ser el primer duel de Copa per a molts petits arlequinats. "És el primer cop que el meu fill ve al camp i està al·lucinant", explicava una mare de la Grada Lino. Perquè quan es tracta d'acompanyar l'equip no hi ha excuses. Aquesta temporada va de donar i rebre. La plantilla ho lluita i la Nova Creu Alta respon, creient-hi fins al final. "Agraïm poder jugar a casa amb aquest ambient de futbol, crec que ha sigut espectacular i la nostra afició ha estat increïble", sentenciava l'entrenador a la Sala de Premsa Miguel Quereda. Perquè sí, s'ha acabat l'invicte al Temple aquesta campanya, però ha estat amb honors.