El Nou Sardenya acaba amb l'invicte del CE Sabadell

El CE Sabadell ha durat 48 hores com a únic equip invicte de les principals lligues europees. L'Europa i el Nou Sardenya han acabat amb la ratxa dels arlequinats, que es queda en tretze partits de lliga, un de Copa del Rei i un de Copa Catalunya. Una sortida en tromba en l'inici del segon temps del conjunt d'Aday Benítez ha decidit el duel. Els de Ferran Costa perden i se situen momentàniament tercers del grup 2 de Primera Federació.
Costa ha repetit onze per tercera setmana consecutiva després dels dos triomfs davant dels filials de Betis i Sevilla. La posada en escena del Centre d'Esports ha estat bona. Entenent el context i la forma de jugar en un camp peculiar. La primera ocasió ha estat d'Urri que després d'una gran conducció ha obligat Flere a fer una gran intervenció amb un xut creuat. També Joel Priego ha fet treballar el porter local amb una centrada enverinada que ha rebutjat. A poc a poc ha millorat l'equip gracienc fent mal amb desmarcades de Jordi Cano a l'esquena de la defensa.
El petit dels germans Cano ha gaudit de diverses oportunitats, les més clares en una rematada al primer pal que ha aturat Fuoli i un xut amb la dreta desviat en una jugada en què tota la defensa ha demanat fora de joc. Passat l'equador, ha tornat a agafar el domini el Sabadell amb diverses arribades i patir en excés sobre el terreny de joc. En un servei de cantonada, fins i tot ha reclamat un penal el conjunt de Ferran Costa. Després d'una eterna revisió, l'àrbitre no l'ha sancionat. S'ha arribat al descans sense moviment en el marcador malgrat que la intensitat ha estat màxima als dos costats.
A la represa, s'ha desfet el Centre d'Esports. Ha monopolitzat la possessió l'Europa en els primers minuts fins que ha trobat el premi. Una relliscada d'Astals ha propiciat una bona internada d'Escoruela que a la línia de fons ha cedit la pilota a Àlex Cano al punt de penal. La rematada del capità l'ha tret un defensor i, en el rebuig, Khalid ha marcat a porta buida. Primer cop en la temporada amb un marcador advers. La resposta de l'equip ha estat dolenta i el vendaval gracienc ha continuat.
Escoruela ha fregat el segon amb un xut desviat i, poc després, Adnane ha regalat a Khalid el seu doblet a l'hora de joc. Ha mogut la banqueta immediatament després Ferran Costa amb un triple canvi. Miguelete, Genar Fornés i Ton Ripoll han entrat per Coscia, López-Pinto i Astals, situant una defensa de quatre amb Bonaldo gairebé de mitja punta per guanyar en joc aeri. Posteriorment, el tècnic ha esgotat les substitucions amb Rubén Martínez i Sergio Cortés per Segura i Quadri.
Ha aconseguit tenir més possessió el conjunt arlequinat i ha avisat en alguna acció de Rubén Martínez o Escudero, però sense arribar a generar cap ocasió clara sobre la porteria de Flere, que amb una mica de 'l'altre futbol' ha pogut frenar el ritme del partit. Fins i tot Óscar Vacas o Jordi Cano han pogut arrodonir el triomf a la contra. Com donar-se cops de cap contra una paret, els minuts han anat passant ja no hi ha hagut reacció ni resposta real. El dijous, Copa davant del Deportivo.
Fitxa tècnica
CE Europa: Flere, Guillem, Escoruela, Àlex Cano, Campeny, Jordi Cano, Meshak, Izan González (Caravaca, m. 91), Adnane (Àlex Pla, m. 83), Joan Puig i Khalid (Vacas, m. 67).
CE Sabadell: Fuoli, Astals (Ripoll, m. 58), Kaiser, Bonaldo, Segura (Rubén Martínez, m. 73), Quadri (Cortés, m. 73), Urri, Priego, López-Pinto (Genar, m. 58), Escudero i Coscia (Miguelete, m. 58).
Àrbitre: Francisco José Ortega (comitè valencià). Grogues: Flere; Genar.
Gols: 1-0, Khalid m. 48; 2-0, Khalid m. 57.
Incidències: 3.796 espectadors al Nou Sardenya amb 600 arlequinats.