Per a triatletes, oficinistes i jubilats que volen ser "feliços i ‘healthy’"

Cuidar-se és absolutament compatible a regalar-se algun pecat golós. En aquest equilibri funambulesc per gaudir sanament de la vida es troba Felthy’s, un nou inquilí en la restauració de Sabadell. Des de fa mig any ha aterrat al carrer del Sol per revolucionar l’esmorzar i incorporar el brunch a la rutina amb torrades, planxats, pancakes, bols de granola, pastissets, batuts i galetes. Inspirat en l’estil de vida saludable, sembla la parada obligatòria per a triatletes, addictes al fitness i influencers, però la realitat és que hi ha operaris, oficinistes, jubilats i tota mena de clients. Al capdavant hi ha els emprenedors Ivan Carvajal i David Fernández.
“Sempre havia pensat que per aquesta zona feia falta alguna cosa així, al voltant de l’estil de vida saludable”, explica Fernández. “Però també hi tenim la part de rebosteria, la part més golosa, pensada perquè et puguis regalar un caprici”, afegeix. De moment, “està funcionant molt bé”, afirma l’emprenedor, que va deixar la feina dels darrers gairebé 10 anys, “estable i ben pagada”, relacionada amb la logística i el comerç internacional, per tirar endavant la idea.
Algunes de les fotografiables torrades amb pa de xia de la carta, carn de xarxes socials, són la de formatge cremós, salmó fumat i alvocat laminat; la d’hummus, escalivada, brots i sal maldon; la de tapenada, amb formatge cremós i tomàquet sec; i la italiana, amb pesto, burrata, mortadel·la, mel i festucs picats. Ronden entre els 4,90 i els 8,50 euros. Entre els planxats, a destacar el d’albergínia i rostida, formatge trufat i pel, per 5,80 euros. I si és el dia a caure en la temptació? Pancakes, crema de cacau, xocolata blanca, pastís de formatge... Per acompanyar la carta, cafè d’especialitat, “que està molt en auge”, de Costa Rica.
“Ve molta gent a esmorzar, sobretot entre les 9 i les 12h. Demanen torrades o planxats amb cafè o suc de taronja natural”. A la tarda, entre les 17 i les 20h, venen més pastissos. Estan rumiant l’opció d’incorporar amanides a la carta.
El nom de l’establiment resumeix la seva filosofia: “ser feliç i healthy”.