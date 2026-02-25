Els restaurants del Vallès que recomanen els experts de la Guia Macarfi

Tant si es tracta d’un dinar informal, una celebració especial o un sopar improvisat entre setmana, escollir el restaurant ideal pot ser tot un repte quan l'oferta gastronòmica és àmplia, com és el cas del Vallès. Per solucionar aquest problema existeix la Guia Macarfi, una plataforma independent que recull milers d’opinions d’amants de la gastronomia d’arreu de l’Estat. A través de la web macarfi.com, el cercador permet filtrar per municipi, tipus de cuina, ambient, preu o “bons per” (arrossos, terrassa, brases, menú de migdia…). El sistema creua més de 15.000 opcions i mostra una fitxa resum amb tres notes clau: menjar, decoració i servei. A la guia n’hi ha 18 restaurants situats al Vallès, amb cuines molt variades, però destacant la catalana.
Sabadell
Can Feu. Referent històric (des de 1970) en peix i marisc, amb una paella socarrada molt celebrada i producte fresc visible al viver. Notes Macarfi: menjar 7.0, decoració 6.0, servei 6.5
Mercat Negre. Bistró acollidor amb producte de qualitat i plats com el steak tàrtar o els arrossos setmanals. Notes Macarfi: menjar 7.4, decoració 7.2, servei 7.4
Rauxa Bodega. Gastrobar cèntric amb platets per compartir i aposta pel producte de temporada. Notes Macarfi: menjar 7.3, decoració 7.1, servei 7.1
Sant Quirze del Vallès
Masia Can Ferran. Masia envoltada de bosc amb gran protagonisme de les brases i especialitats catalanes com les mongetes del ganxet o els caragols a la llauna. Notes Macarfi: menjar 6.5, decoració 7.0, servei 7.0
Bellaterra
Ébano. Cuina de mercat amb tocs d’autor i nivell alt, especialment en arrossos i plats de temporada. Notes Macarfi: menjar 8.4, decoració 7.5, servei 8.0
Castellar del Vallès
Garbí Restaurant. Clàssic familiar de cuina catalana amb producte de temporada. Notes Macarfi: menjar 7.0, decoració 6.5, servei 7.0
Terrassa
Taverna Guilà. Notes Macarfi: menjar 7.4, decoració 6.8, servei 7.3
El Vapor Gastronòmic. Notes Macarfi: menjar 7.0, decoració 5.5, servei 6.5
Cal Tonyina. Notes Macarfi: menjar 6.8, decoració 6.5, servei 6.5
La Bodeguilla. Notes Macarfi: menjar 7.0, decoració 7.0, servei 7.0
L'Indret Restaurant. Notes Macarfi: menjar 7.5, decoració 6.0, servei 7.0
Matadepera
El Celler de Matadepera. Notes Macarfi: menjar 7.3, decoració 6.7, servei 7.0
Sant Cugat del Vallès
Restaurant Greta. Notes Macarfi: menjar 6.8, decoració 7.0, servei 7.0
Sügoi Sushi & More. Notes Macarfi: menjar 7.5, decoració 7.0, servei 7.0
Bodega Tomàs. Notes Macarfi: menjar 7.0, decoració 6.5, servei 7.0
Cerdanyola del Vallès
Oddvar. Notes Macarfi: menjar 7.6, decoració 7.2, servei 7.0
Tast & Gust. Notes Macarfi: menjar 7.7, decoració 6.3, servei 7.5
Nakuma Cerdanyola. Notes Macarfi: menjar 7.2, decoració 6.9, servei 7.0
Fundada el 2015 per Manuel Carreras Fisas, la Guía Macarfi és una guia gastronòmica democràtica que es nodreix de les opinions de més de 2.000 ambaixadors independents, que son aficionats amb criteri gastronòmic i que valoren de manera anònima milers de restaurants. Cada establiment és analitzat segons diferents criteris i totes les opinions es fusionen en una única ressenya ponderada. Actualment, recull prop de 5.000 restaurants de la península i publica tant edició en paper com plataforma digital.