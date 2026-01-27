Ümet Taverna, un restaurant sense fronteres gastronòmiques

Transformar el nom de Casa Humet per Ümet Taverna és una declaració d'intencions. El nou restaurant a l'edifici històric de la Via Massagué injecta una dièresi d'exotisme a la carta, en què plats de la cuina catalana interactuen amb idees gastronòmiques d'arreu del món. El niguiri de trinxat hi conviu amb un deliciós ssam de costella de porc, un plat d'origen coreà en què una fulla embolcalla la carn. En aquest espai sense fronteres pots viatjar entre la capipota, el tonkatsu –costella arrebossada a l'estil japonès–, un taco de pollastre amb mole –salsa mexicana–, un cebiche –peruà– de corball i un bacallà amb pil-pil de romesco –entre la cuina basca i la catalana–.
Reivindiquen una carta atrevida, però no estrafolària, ni extravagant. “Tenim plats plens de contrastos, amb tocs de tradició i picades d'ullet per sorprendre. Estan pensats per compartir i poder tastar diferents coses”, explica Iván Tejada, al capdavant de l'equip, un cuiner format a Londres i especialitzat en gestió de restaurants al Basque Culinary Center. El preu per persona es mou dels 30 als 45 euros. “Estem oberts, però tots els plats estan molts pensats i aterrats. Hi ha sabors forts, però no sobrecarregats”, explica. Han rebut l'assessorament gastronòmic del xef Víctor Quintillà, del restaurant Lluerna, i de la sommelier Mar Gómez, del Bar Verat.
El cognom 'taverna' relaxa l'ambient i permet prescindir d'estovalles. Entre els girs de guió que sorprenen del recomanable menú diari hi ha l'ou menorquí amb mel de tòfona i un molt bon corball amb salsa verda. L'ofereixen de dimarts a divendres, per 22 euros, amb aperitiu, dos plats, postres, pa, beguda i cafè. Tenen més d'una trentena de vins, catalans i espanyols, alguns naturals i ecològics. El de la casa és un Ca n'Estruc, d'Esparraguera, elaborat als peus de Montserrat. Alguns dels proveïdors són de proximitat, com la xarcuteria Sanmartí 1850.
És una empresa familiar que va apostar per Sabadell perquè hi ha molt moviment en la restauració, propostes de qualitat i quan arriba el cap de setmana la ciutat s'omple de gurmets. Han sabut retre homenatge a un edifici de 1882 que abans havia acollit una caixa d'estalvi i una sala de revelatge de fotos. La decoració és atenta al passat sabadellenc, amb una simpàtica foto de la Colla de Sabadell i elements exposats –com la porta– de l'antiga Casa Humet (o Casa Sostres). Les parets d'obra vista respiren història, combinada amb la decoració moderna.
La candidatura del restaurant per quedar-se molts anys a Sabadell és ferma, faltarà que els comensals hi posin la dièresi.