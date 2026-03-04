La Fira Àpat espera fins rebre a 5.000 visitants en la seva estrena a Sabadell

La Fira Àpat celebrarà del 7 al 9 de març la seva primera edició al Vallès, a la Fira de Sabadell. Segons el director general del Grup Àpat, Josep Garcia, el ritme d’entrades descarregades fins ara és positiu i les expectatives d’assistència són bones en aquesta estrena a la comarca. L’organització té la previsió d’aplegar entre 4.000 i 5.000 visitants. La cita, oberta tant a professionals com al públic general, vol esdevenir un punt de trobada entre productors catalans i consumidors finals, així com responsables de botigues, restaurants, hotels, vinoteques, bars, parades de mercat i distribuïdors. Durant tres dies, el recinte firal acollirà una cinquantena d’expositors que oferiran una àmplia varietat de productes de proximitat: formatges, vins, olis, embotits, conserves, espècies i condiments, carns, peix, fruita, verdura i opcions veganes.
La programació inclou un espai de tastos i una àrea de demostracions amb showcookings i tallers dedicats a la massa mare, la melmelada, la xocolata o els tàrtars, entre altres propostes. Entre les activitats confirmades hi ha el showcooking d’arròs negre amb gamba vermella i allioli a càrrec del xef Luis Rosich (xef de Cachitos), una demostració de fideuà vegana amb reinterpretació de la recepta tradicional, així com l’elaboració de mousse de mel i mató amb nous garapinyades, entre d'altres. A l’espai de tastos s’hi oferiran sessions com "El color i el sabor dels nostres vins", tast d’olis del Vallès, i propostes per descobrir la cervesa artesana. També hi haurà tallers pràctics, com el de croquetes, introducció al món del vidre o elaboració de melmelades casolanes, a més de ponències sobre comerç de proximitat, qualitat i oportunitats per al producte local.
Entre les novetats d’aquesta edició, Garcia destaca la creació dels Guardons del Vallès, una iniciativa impulsada per “reconèixer i valorar botigues i restaurants de la comarca amb trajectòria i compromís amb el producte de proximitat”. Amb la voluntat de reivindicar el paper del comerç i la restauració local en la preservació de la cultura gastronòmica catalana. De Sabadell, els restaurants guardonats serà el Can Feu i el Bar Restaurant Vilarrubias.
La Fira Àpat manté també la seva vocació de plataforma de negoci. Els productors participants no només podran vendre producte, sinó també establir contactes amb botigues i restaurants, participar en activitats del programa i prendre part en espais de networking amb altres professionals. I pel que fa als expositors, el paquet contempla el lloguer de l’espai, el muntatge, serveis generals d’il·luminació, climatització i vigilància, participació en el programa d’activitats, accés a un networking amb botigues i restaurants del Vallès i Barcelona, assistència a un curs en línia sobre gestió efectiva d’una fira i presència a la Revista Àpats.
Després del seu pas per Barcelona, al recinte de les Arenes, i posteriorment per l’Hospitalet de Llobregat, la Fira Àpat inicia ara etapa al Vallès amb la voluntat de consolidar-se a Sabadell si la resposta del públic acompanya. El director confirma que “si aquesta primera edició funciona i manté la bona acollida que ha tingut fins ara, la intenció és donar continuïtat al projecte a la ciutat en els pròxims anys”.
La fira obrirà aquest dissabte de 13 a 21 h, diumenge d’11 a 16 h i dilluns d’11 a 15 h. L’entrada tindrà un cost de 5 euros si s’adquireix anticipadament i de 10 euros a taquilla, i inclourà un plat, a més de l’accés a tots els espais.