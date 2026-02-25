El restaurant Intrèpid, a la Guía Repsol: "Quan ens ho van dir, em vaig posar a plorar com un nen"

La trucada no entrava en els plans de la cap de sala Alba Costa i del xef Ignasi Pérez, propietaris del Restaurant Intrèpid. Era el primer dia després de les vacances d'hivern. Ella no s'ho creia, pensava que era una broma, ell va sortir al pati del restaurant del carrer: "Em vaig posar a plorar com un nen", relata. És l'únic restaurant de Sabadell recomanat a la Guia Repsol. Les emocions van aflorar de cop amb el reconeixement, que arriba en menys de dos anys i sense ni tan sols haver-lo buscat, però després d'un esforç titànic d'energia, romanticisme i diners que suposa posar en marxa un projecte com el seu.
"A ple centre de Sabadell, l'Intrèpid es consolida com una de les direccions imprescindibles per a qui busca cuina catalana actualitzada sense artificis", descriu la Guia Repsol, que també els reconeix amb l'etiqueta de cuina d'autor. "En una casa antiga lluminosa i serena, l'equip de sala condueix amb proximitat mentre des de cuina arriben plats que mimen el producte de temporada". I aquí els plats que van seduir els ambaixadors gastronòmics: "Ostres, arròs amb gamba de Palamós, croquetes casolanes o un caneló que resumeix tradició i tècnica".
Sobre la carta, la Guia Repsol diu: "Breu i dinàmica, respira mercat i permet compartir sense pressa, maridada amb una selecció de vins molt ben escollida". I conclou: "És un restaurant familiar, elegant però gens encotillat, d'on se surt amb la sensació d'haver encertat".
El xef sabadellenc, amb experiència a restaurants com DiverXo i el Celler de Can Roca, resumeix l'esperit del restaurant a la seva manera: "Jo soc un disfruton! Faig la cuina que m'agrada a mi quan vull menjar bé". Amb l'Alba es van conèixer quan tots dos treballaven a l’ABaC, el restaurant de tres estrelles Michelin de Jordi Cruz.
"Sabadell té una bona cultura gastronòmica"
A l'espera que arribi el cartellet que acredita el guardó, el dia a dia al restaurant no ha canviat gens, excepte per les felicitacions dels clients, de qui estan orgullosos perquè "repeteixen i proven coses noves". Continuen omplint el cap de setmana i respirant tranquils els dies feiners. Durant l'entrevista, el Llorenç de la Xarcuteria Can Costa del Mercat Central porta un paquet: "Felicitats!", diu a l'Ignasi, tot encaixant-li la mà. Aquesta tarda, com cada dimecres, arriba peix salvatge i gamba ben fresca de la llotja de Palamós. A la carta, el mar conviu amb plats com la terrina de xai ecològic de l'Empordà, el txuletó i el filet de vedella amb salsa demiglace.
No ha estat fàcil: "Vam obrir el juny de 2024 i el primer any és bastant complicat, intentes trobar el teu lloc i potser no tot surt com exactament imaginaves. Però estem molt contents", resumeix la cap de sala. No saben absolutament res dels inspectors que els van guardonar, ni quan van ser-hi, ni qui els va atendre. "No estàvem ni preparats! És una guia amb ambaixadors que entenen de gastronomia, que passen per molts restaurants i tenen criteris. Un reconeixement així ens empeny a continuar lluitant. Ha estat gràcies a tot l'equip", diu l'Alba.
L'Intrèpid –que de pesca marina, en sap bastant– té clar cap a quin mar navegar. "Apostem pel producte, que és el més important, la resta és el que l'acompanya. No copiem d'Instagram ni seguim modes, ho fem tot nosaltres, sense quinta gamma. Sabadell té una bona cultura gastronòmica i, d'aquesta manera com treballen, els clients estan responent. Ells són el més important", conclou el xef.