De la llotja de Palamós, a l'Intrèpid de Sabadell

Un client entra a l’Intrèpid i, després d’una primera ullada, dispara sense embuts: “És la primera vegada que vinc, però estic segur que menjaré bé”. L’Alba, propietària i cap de sala, es queda estranyada i li pregunta per què n’està tan segur. “Està ple de gent gran. És bon senyal”.

Gairebé un any després d’obrir en un modern local ensostrat amb la volta catalana al carrer Sant Quirze, el restaurant té ganes de seduir Sabadell, no només la gent gran. Es diu Intrèpid perquè posar-hi “ens llancem a la piscina” o “fotem-li sense por” no seria marquetinià. Però és el que va fer la parella que el regenta, la cap de sala Alba Costa i el xef Ignasi Pérez. La seva obsessió és el producte excel·lent, que ressalten amb una cuina d’autor subtil, gens invasiva, innovadora. Sense renunciar a la creativitat, però defugint la vanitat. L’empeny per oferir el millor producte possible els ha portat, fins i tot, a comprar un remolc per transportar el peix i el marisc que van a buscar a la llotja de Palamós. Tota la verdura és del Mercat Central.

Les croquetes casolanes, de pernil de gla i suquet de gamba

DAVID CHAO

Vam començar amb una plaent croqueta de pernil ibèric de gla i una altra esclatant de suquet de gamba. Després, un deliciós cap i pota de vedella amb escamarlans i, sobretot, molt xup-xup. Obligatori sucar-hi pa. Vam tastar també el peix a la brasa amb salsa pil-pil, que serveixen segons el que compren a la llotja. Va ser un carnós i tendre pagell, obert i desespinat. I no podíem marxar sense pecar: gairebé una quinzena de gambes petites saltejades a l’allet. Per a la pròxima, ja està fitxada la terrina de xai ecològic de l’Empordà a baixa temperatura.

Cap i pota amb escamarlans

DAVID CHAO

Gambes de Palamós de l'Intrèpid

DAVID CHAO Pagell al pil-pil

DAVID CHAO

Dolça alegria en obrir la carta de postres. Ni rastre dels suadíssims cheesecakes i coulants. Per fi! Per què oferir postres que es poden trobar a qualsevol aeroport del món quan pots distingir-te innovant la tradició? Un exemple és la crema catalana amb gel de llimona, espuma cremada i gelat de canyella. A més, a l’Intrèpid tot és fet per la casa, fins i tot el gelat de fruita de la passió que acompanya la tartaleta de llima i llimona i cruixent de xocolata blanca.

Ofereixen un menú degustació –només amb reserva prèvia– per 58 euros. A dins caben una quarantena de comensals. Amb el bon temps, tenen ganes de treure profit de la buguenvíl·lia de l’immens pati del darrere, que han arreglat per posar-hi unes quantes taules més. En aquesta aventura s’hi han apuntat els pares de l’Alba, el Josep Costa i l’Elisabet Clapés, que també fa de gerent i cap de sala.

Una història d’amor

La de l’Intrèpid és una història d’amor no només gastronòmic que comença a l’ABaC, el restaurant de tres estrelles Michelín de Jordi Cruz. S’hi van conèixer anys enrere l’Alba i l’Ignasi, un xef que després ha passat per alguns dels millors restaurants del món: el DiverXo, el Celler de Can Roca, Els Casals, Els Cinc Sentits, el Tempo i el Nectari. També va passar per la cuina asiàtica. La de debò, la parella va viure dos anys a Singapur.

L’Ignasi ha voltat món i ha après dels millors per, al final, acabar fent la cuina que més gaudeix com a comensal: “Sempre m’he dedicat a la degustació, i he agafat tècniques d’aquí i d’allà, però el que més m’agrada és la cuina catalana. Una bona gambeta, una bona carn... Soc un disfrutón!”